Komandantit të bataljonit “Vostok” i njoftohet dyshimi për torturimin e një civili në Mariupol
Prokurorët njoftuan në mungesë dyshimin ndaj ish-punonjësit të organeve ligjzbatuese që themeloi bataljonin “Vostok”, për trajtim mizor të popullsisë civile në formën e torturës në Mariupol
Prokurorët kanë njoftuar në mungesë dyshimin ndaj një ish-punonjësi të organeve ligjzbatuese, i cili kaloi në anën e Rusisë, themeloi bataljonin “Vostok” dhe mori pjesë në pushtimin e Mariupolit, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm.
I dyshuari ushtronte komandimin operativ të ushtarakëve të regjimentit të 105-të të pushkëve të motorizuara të rezervës së mobilizimit (njësia ushtarake 08818) të Korpusit të 1-rë të Ushtrisë të Ushtrisë së 8-të të Qarkut Jugor Ushtarak të Rusisë.
Sipas hetimit, më 7 maj 2022, gjatë kontrollit të dokumenteve në Mariupol, ata ndaluan paligjshmërisht në një pikë kontrolli një banor vendas që po udhëtonte me biçikletë. Burrin e çuan në një hotel të përshtatur si shtab regjimenti, ku kërkuan që ai të rrëfente përfshirje në “nacionalizmin ukrainas”; ai shpjegoi se ishte punonjës banke dhe nuk kishte asnjë lidhje me Forcat e Mbrojtjes.
Kreu i pushtuesve i vuri në ballë një pistoletë Makarov dhe e kërcënoi se do ta vriste nëse nuk pranonte se ishte luftëtar i bataljonit “Azov”, “nacionalist” dhe “banderas”. Pasi burri refuzoi në gjuhën ukrainase, tradhtari e goditi disa herë, pastaj urdhëroi pushkatimin e tij. Ushtarakët rusë e vunë burrin te muri, por u ndaluan nga një përfaqësues i komandës së regjimentit, me urdhrin e të cilit i ndaluari iu dorëzua të ashtuquajturit “MDB” të “DNR”-së. Viktima ndodhet në Ukrainë.
Ndërkohë, kreu i “Vostok”-ut, me dekret të presidentit të Rusisë, u emërua zëvendësdrejtor i Drejtorisë Kryesore të Rosgvardisë në të ashtuquajturën “DNR” dhe iu dha grada gjeneral-major i policisë.
Dyshimi u njoftua për trajtim mizor të popullsisë civile në formën e torturës, si dhe për dhënien e urdhrit për veprime të tilla (neni 438, pjesa 1 e Kodit Penal të Ukrainës), nën drejtimin procedural të Prokurorisë Rajonale të Doneckut. I dyshuari është nën sanksionet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes të Ukrainës dhe është në kërkim. Themeluesi dhe komandanti i bataljonit “Vostok” është ish-punonjësi i SBU-së dhe ish-kreu i njësisë speciale të Doneckut “Alfa”, Oleksandr Khodakovsky, i cili kaloi në anën e rusëve në vitin 2014.
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