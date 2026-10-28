Wall Street mbyllet në rritje të martën, Nasdaq udhëheq me 1,18% ndërsa entuziazmi për AI-në rikthehet
Aksionet amerikane u mbyllën në rritje të martën, të udhëhequra nga teknologjia, ndërsa sezoni i rezultateve të tremujorit të tretë mori hov dhe Rezerva Federale nisi takimin e saj të parafundit të vitit.
Sipas Reuters, një rally i nxitur nga inteligjenca artificiale i çoi aksionet amerikane në mbyllje më të lartë të martën. Zhurma rreth detajeve të ofertës publike fillestare të paralajmëruar të Anthropic ndihmoi aksionet e çipeve për seancën e tretë radhazi; indeksi i gjysmëpërcjuesve të Filadelfias, ndonëse mbi 20% nën rekordin e mbylljes së 22 qershorit, ka ecur më mirë se tregu i gjerë këtë vit.
Sipas të dhënave paraprake, S&P 500 fitoi 46,28 pikë, ose 0,60%, duke u mbyllur në 7.723,05 pikë; Nasdaq Composite fitoi 309,69 pikë, ose 1,18%, në 26.479,08; ndërsa Dow Jones Industrial Average u rrit me 25,60 pikë, ose 0,05%, në 52.387,18. “(Lajmet për Anthropic) duket se po japin një rally lehtësimi për aksionet e AI-së, veçanërisht për gjysmëpërcjuesit”, tha Chuck Carlson, drejtor ekzekutiv në Horizon Investment Services. “Ato aksione janë goditur fort javët e fundit dhe e kishin merituar një kërcim.”
Të dhënat ekonomike treguan rritje të porosive të reja për kompjuterë dhe pajisje periferike, duke mbështetur idenë e shpenzimeve të forta të lidhura me AI-në. Gati gjysma e kompanive të S&P 500 kanë raportuar rezultatet e tremujorit të tretë dhe 83% e tyre kanë dhënë rezultate më të mira se pritjet, sipas të dhënave më të fundit të LSEG. Boeing ra pas një humbjeje më të madhe se pritjet në tremujorin e tretë, ndërsa United Parcel Service avancoi pasi ngriti parashikimet vjetore të të ardhurave dhe fitimit, dhe Royal Caribbean u rrit pasi ngriti parashikimin vjetor të fitimit. Microsoft dhe Alphabet raportojnë të mërkurën, ndërsa Amazon.com të enjten.
Fed-i u mblodh të martën për takimin e politikës monetare të tetorit, i cili pritet gjerësisht të përfundojë me një vendim për ta mbajtur normën e fondeve federale në intervalin 3,75% deri në 4%, duke e ruajtur rritjen e dytë të vitit për takimin e fundit në dhjetor, sipas mjetit FedWatch të CME-së. “Duket se ka më shumë besim se Fed-i nuk do të bëjë asgjë në këtë takim, pjesërisht sepse të martën kemi zgjedhje”, shtoi Carlson.
Nga 11 sektorët kryesorë të S&P 500, aksionet e energjisë pësuan rënien më të madhe në përqindje, të goditura nga zbutja e çmimeve të naftës, ndërsa vëmendja u kthye te negociatat e paqes në Lindjen e Mesme. Meta rriti mbledhjen e saj më të madhe ndonjëherë të kapitalit në 97,5 miliardë dollarë për të financuar zgjerimin e AI-së, dhe aksionet e saj ranë.
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