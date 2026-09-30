🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,671 ▼0.17%
DOW 51,350 ▼0.26%
NASDAQ 26,798 ▼0.09%
NAFTA 90.14 ▲0.85%
ARI 4,225 ▲1.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,292 ▼ -0.57% ETH $2,678 ▼ -0.95% XRP $1.5046 ▲ +0.41% SOL $118.6900 ▼ -0.19%
S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 90.14 ▲0.85 % ARI 4,225 ▲1.08 % S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 90.14 ▲0.85 % ARI 4,225 ▲1.08 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
Frika me protestu kundër Kurtit EPP finalizon raportin për statusin e SNS-së — publikimi pas zgjedhjeve të 25 tetorit Anketa e NSPM-së për zgjedhjet e 25 tetorit: Lista Studentore 44,4%, “Serbia e Bashkuar” 41,7% “Shkolla të pastra” në Tiranë| 28-vjeçari në pranga, 235 doza kokainë dhe 2 pistoleta sekuestruar Baloku i përgjigjet kritikave të PDK-së ndaj ambasadorit britanik: Ata që votuan Specialen, sot sulmojnë aleatët
Menu
Kosova

Kurti për shqiptarët e Luginës: Bashkimi në zgjedhje mund të jetë historik

· 2 min lexim

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka vlerësuar marrëveshjen e arritur mes përfaqësuesve të subjekteve politike shqiptare nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci për një listë të përbashkët koalicioni në zgjedhjet e 25 tetorit në Serbi.

Duke folur në mbledhjen e Qeverisë, Kurti e ka cilësuar bashkimin e subjekteve politike shqiptare si një hap të rëndësishëm, me synim arritjen e një rezultati që, sipas tij, mund ta bëjë marrëveshjen historike për shqiptarët e Luginës.

“Një hap i rëndësishëm ky i bashkimit me synim arritjen e një rezultati që këtë marrëveshje mund ta bëjë historike për shqiptarët e Luginës në përpjekjet kundër diskriminimit e përjashtimit, sikurse dhe kundër spastrimit etnik administrativ”, tha Kurti.

Ai ka folur edhe për atë që e konsideron si asimetri në të drejtat e komuniteteve shqiptare në Serbi dhe atyre serbe në Kosovë.

“Të gjithë e dimë për asimetrinë e të drejtave, që është padrejtësi eklatante. Serbët në Kosovë i kanë të garantuara 10 ulëse nga 120 sa i ka gjithsej Kuvendi i Kosovës, e me këtë qasje shqiptarët e Luginës do të duhej të kishin së paku 5 ulëse të garantuara në Parlamentin e Serbisë, që numëron 250 ulëse”, u shpreh kryeministri.

Kurti tha se përfaqësimi i garantuar duhet të jetë parim që zbatohet në të dyja vendet.

“Përfaqësimi i garantuar është një parim që duhet të vlejë si në Kosovë ashtu edhe në Serbi”, theksoi ai.

Në fund, Kurti e cilësoi bashkimin e subjekteve politike shqiptare në Luginë si një nismë mbi të cilën, sipas tij, duhet të punohet me besim dhe përkushtim.

“Kjo është një nismë e rëndësishme, mbi të cilën duhet ndërtuar me besim të ndërsjellë dhe me shumë punë e përkushtim”, tha Kurti. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu