“Kush fiton më shumë, paguan më shumë!”- Balla për Buxhetin 2027: Ne jemi socialistë dhe kemi një parim që s’e
Drejtuesi Politik i PS për Qarkun e Tiranës, Taulant Balla, mori pjesë në takimin e zhvilluar në Vorë për prezantimin e Projektbuxhetit 2027 për Bashkinë Vorë.
Në fjalën e tij, Balla u ndal te parimi i taksimit të ndershëm, duke theksuar se Buxheti 2027, i cilësuar si më i madhi në historinë e Shqipërisë, mbështetet te parimi që ata që kanë më shumë të ardhura duhet të kontribuojnë më shumë.
“Ne jemi socialistë. Si të tillë, kemi një parim: kush fiton më shumë, paguan më shumë. Kush paguhet më pak, paguan më pak ose aspak. Tani, ata që kemi kundërshtarë të këtij buxheti duan ta kthejnë përmbys.
Duan që ata që fitojnë më shumë të paguajnë më pak dhe ata që paguajnë më pak ose fitojnë më pak të paguajnë më shumë. Ne këtë nuk e pranojmë”, u shpreh Balla.
Ai nënvizoi se ky parim përbën një nga bazat e filozofisë fiskale mbi të cilën është ndërtuar Projektbuxheti 2027.
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