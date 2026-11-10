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MLS

Griezmann shpallet Lojtari i Muajit në MLS për tetor-nëntor, francezi i parë që e fiton që nga Henry më 2012

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Antoine Griezmann është shpallur Lojtari i Muajit në MLS për tetor-nëntor 2026, siç njoftoi liga të martën në New York. Sulmuesi francez i Orlando City fitoi votimin e një paneli gazetarësh kombëtarë dhe lokalë, të zhvilluar nga MLS Communications, dhe bëhet francezi i parë që e merr këtë çmim që nga Thierry Henry në mars 2012, si dhe i treti francez në histori pas Sébastien Le Toux (shtator 2011).

Griezmann i nisi titullar të shtatë ndeshjet e periudhës dhe e mbylli atë në krye të ligës, i barabartë me të tjerët, si për gola (6) ashtu edhe për kontribute në gola (10). Ai ishte një nga vetëm tre lojtarët me të paktën katër gola dhe katër asistime në këtë periudhë, përkrah yjeve të Inter Miamit, Lionel Messi dhe Luis Suárez. Të 10 kontributet e tij erdhën në një seri prej pesë ndeshjesh nga 10 deri më 28 tetor, duke e zgjatur serinë e tij me kontribute në 12 ndeshje radhazi — vetëm seria e katërt e tillë brenda një sezoni në historinë e ligës.

Seria nisi më 10 tetor me një gol dhe një asistim në fitoren 3-2 në shtëpi ndaj Columbus Crew, u përsërit në barazimin 3-3 në fushën e Toronto FC më 14 tetor, ndërsa më 17 tetor Griezmann shënoi dy herë dhe asistoi një herë ndaj D.C. United, duke fituar edhe çmimin Lojtari i Javës. Ai shënoi edhe në barazimin 2-2 me New York City FC dhe mbylli muajin me një gol e një asistim në fushën e Chicago Fire më 28 tetor.

Që kur iu bashkua Orlandos në verë, kampioni i botës ka shënuar 14 gola dhe ka dhënë 8 asistime në 18 ndeshje titullar. Siç thekson MLSSoccer.com, ai është përforcimi i vetëm i verës në historinë e MLS-së me të paktën 20 kontribute në gjysmën e dytë të sezonit të rregullt të një klubi, dhe i dyti më i shpejtë në histori që arrin 20 kontribute — për 15 ndeshje, vetëm një më shumë se rekordi i Messit me 14. Në 18 paraqitjet e tij, Orlando regjistroi 9 fitore, 4 humbje e 5 barazime dhe u ngjit nga jashtë vijës së playoff-it në vendin e 8-të në Konferencën e Lindjes, me 46 pikë (13-14-7).

Griezmann është lojtari i tretë në historinë e Orlando City që shpallet Lojtari i Muajit, pas Daryl Dike (gusht 2020) dhe Joe Bendik (prill 2017). Orlando e nis rrugëtimin në Audi MLS Cup Playoffs të enjten më 19 nëntor, kur pret FC Cincinnati në ndeshjen Wild Card të Lindjes në Inter&Co Stadium (ora 19:30 ET, MLS në Apple TV).

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