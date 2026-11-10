☁️
Tiranë 16°C · Vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,494 ▼0.74%
DOW 52,125 ▼0.5%
NASDAQ 24,934 ▼1.26%
NAFTA 86.19 ▼0.76%
ARI 4,032 ▼2.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $73,622 ▼ -1.44% ETH $2,047 ▼ -3.74% XRP $1.0714 ▼ -2.29% SOL $83.2400 ▼ -4.01%
S&P 500 7,494 ▼0.74 % DOW 52,125 ▼0.5 % NASDAQ 24,934 ▼1.26 % NAFTA 86.19 ▼0.76 % ARI 4,032 ▼2.01 % S&P 500 7,494 ▼0.74 % DOW 52,125 ▼0.5 % NASDAQ 24,934 ▼1.26 % NAFTA 86.19 ▼0.76 % ARI 4,032 ▼2.01 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
Ekzekutohet shqiptari 39-vjeçar në Spanjë, u qëllua në tarracën e lokalit, autori u largua me monopatinë elektrike OpenAI u jep bizneseve profile në ChatGPT dhe agjentë AI për tregtinë online në SHBA Buxheti i mbrojtjes për vitin 2027 arrin në mbi 224 milionë euro Renditja finale e fuqisë në MLS: Nashville në krye para playoff-it, Vancouver favoriti i Perëndimit, Inter Miami i treti Ministri Gogu vizitë në Romë, në fokus forcimi i bashkëpunimit në drejtësi dhe integrimi në BE: Italia, partner i rënd�
Menu
Politika

Tabaku në Parlamentin Europian: Kërkuam qeveri teknike dhe zgjedhje të lira në Shqipëri!

· 2 min lexim
zgjedhje të lira

Kërkesa për krijimin e një qeverie teknike dhe garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme në Shqipëri është ngritur gjatë diskutimit për vendin në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Europian (AFET).

Lajmi është bërë i ditur nga deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, pas përfundimit të mbledhjes.

Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku bëri të ditur se gjatë diskutimit janë trajtuar disa prej shqetësimeve kryesore që lidhen me situatën politike dhe demokratike në Shqipëri, duke vënë theksin te proceset zgjedhore, barazia para ligjit dhe ecuria e integrimit europian.

Sipas deputetes demokrate, një nga çështjet kryesore ishte ndikimi i krimit të organizuar në proceset zgjedhore dhe pengimi i rotacionit politik. Në këtë kontekst, ajo tha se ishte ngritur si domosdoshmëri krijimi i një qeverie teknike për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Tabaku u ndal edhe te zbatimi i ligjit dhe trajtimi i politikanëve të akuzuar për korrupsion, krahasuar me qytetarët që dalin në protesta.

“A trajtohet njësoj një politikan i korruptuar me një qytetar që proteston? A është sot perceptimi që kushdo që bën korrupsion mund të dalë i lirë?”, ishte një nga shqetësimet e ngritura prej saj.

Një tjetër pikë e diskutimit ishte procesi i integrimit europian, për të cilin Tabaku theksoi se Shqipëria nuk duhet të mjaftohet vetëm me miratimin e ligjeve, por duhet të garantojë edhe zbatimin e tyre në praktikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu