Hita mbledh drejtuesit e policisë: Siguria në shkolla dhe parandalimi i krimit janë prioritet
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, u kërkoi drejtuesve vendorë më shumë prani në terren, komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe masa konkrete për sigurinë në shkolla.
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, mblodhi drejtuesit vendorë të policisë në një takim ku në qendër të diskutimeve ishin siguria në shkolla dhe parandalimi i krimit, siç njofton Shqiptarja.com. Në takim u fol gjithashtu për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë.
Hita u kërkoi drejtuesve vendorë të komunikojnë drejtpërdrejt me qytetarët dhe me strukturat e tjera shtetërore, të jenë të pranishëm në terren dhe pjesë e komunitetit. Ai theksoi se përmes nismave dhe veprimtarive konkrete që u vijnë në ndihmë qytetarëve, Policia e Shtetit duhet të përmirësojë imazhin e saj.
Sipas tij, siguria në shkolla dhe parandalimi i krimit janë prioritete të Policisë së Shtetit. Fëmijët duhet të mbrohen nga rreziku i narkotikëve, ndërsa siguria në shkolla duhet të përmirësohet duke përdorur të gjitha strukturat e policisë dhe në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore. Ai e cilësoi sigurinë në shkolla të rëndësishme për të ardhmen e vendit.
Në takim, Hita u kërkoi drejtuesve të policisë në qarqe që të rrisin praninë e tyre në terren dhe të ndërtojnë një marrëdhënie më të afërt me komunitetin, në mënyrë që problemet të njihen dhe të adresohen në kohë, përpara se të kthehen në rrezik për qytetarët dhe veçanërisht për fëmijët.
Ai paralajmëroi drejtuesit që nuk arrijnë ta përmbushin këtë detyrë, duke u thënë se kush nuk mund ta bëjë këtë, “nuk është në vendin e duhur”.
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