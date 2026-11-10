☁️
Tiranë 16°C · Vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,494 ▼0.74%
DOW 52,125 ▼0.5%
NASDAQ 24,934 ▼1.26%
NAFTA 86.19 ▼0.76%
ARI 4,032 ▼2.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $73,622 ▼ -1.44% ETH $2,047 ▼ -3.74% XRP $1.0714 ▼ -2.29% SOL $83.2400 ▼ -4.01%
S&P 500 7,494 ▼0.74 % DOW 52,125 ▼0.5 % NASDAQ 24,934 ▼1.26 % NAFTA 86.19 ▼0.76 % ARI 4,032 ▼2.01 % S&P 500 7,494 ▼0.74 % DOW 52,125 ▼0.5 % NASDAQ 24,934 ▼1.26 % NAFTA 86.19 ▼0.76 % ARI 4,032 ▼2.01 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
Ekzekutohet shqiptari 39-vjeçar në Spanjë, u qëllua në tarracën e lokalit, autori u largua me monopatinë elektrike OpenAI u jep bizneseve profile në ChatGPT dhe agjentë AI për tregtinë online në SHBA Buxheti i mbrojtjes për vitin 2027 arrin në mbi 224 milionë euro Renditja finale e fuqisë në MLS: Nashville në krye para playoff-it, Vancouver favoriti i Perëndimit, Inter Miami i treti Ministri Gogu vizitë në Romë, në fokus forcimi i bashkëpunimit në drejtësi dhe integrimi në BE: Italia, partner i rënd�
Menu
Kronika

Hita mbledh drejtuesit e policisë: Siguria në shkolla dhe parandalimi i krimit janë prioritet

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, u kërkoi drejtuesve vendorë më shumë prani në terren, komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe masa konkrete për sigurinë në shkolla.

· 2 min lexim

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, mblodhi drejtuesit vendorë të policisë në një takim ku në qendër të diskutimeve ishin siguria në shkolla dhe parandalimi i krimit, siç njofton Shqiptarja.com. Në takim u fol gjithashtu për kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë.

Hita u kërkoi drejtuesve vendorë të komunikojnë drejtpërdrejt me qytetarët dhe me strukturat e tjera shtetërore, të jenë të pranishëm në terren dhe pjesë e komunitetit. Ai theksoi se përmes nismave dhe veprimtarive konkrete që u vijnë në ndihmë qytetarëve, Policia e Shtetit duhet të përmirësojë imazhin e saj.

Sipas tij, siguria në shkolla dhe parandalimi i krimit janë prioritete të Policisë së Shtetit. Fëmijët duhet të mbrohen nga rreziku i narkotikëve, ndërsa siguria në shkolla duhet të përmirësohet duke përdorur të gjitha strukturat e policisë dhe në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore. Ai e cilësoi sigurinë në shkolla të rëndësishme për të ardhmen e vendit.

Në takim, Hita u kërkoi drejtuesve të policisë në qarqe që të rrisin praninë e tyre në terren dhe të ndërtojnë një marrëdhënie më të afërt me komunitetin, në mënyrë që problemet të njihen dhe të adresohen në kohë, përpara se të kthehen në rrezik për qytetarët dhe veçanërisht për fëmijët.

Ai paralajmëroi drejtuesit që nuk arrijnë ta përmbushin këtë detyrë, duke u thënë se kush nuk mund ta bëjë këtë, “nuk është në vendin e duhur”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu