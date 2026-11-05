Kuvendi i Vojvodinës nis seancën mes përplasjesh: opozita kërkon heqjen e rishikimit të buxhetit nga rendi i ditës
Kuvendi i AP Vojvodinës e nisi seancën e sotme me debatin për rishikimin e buxhetit, ndërsa deputetët opozitarë kërkuan që kjo pikë të hiqet nga rendi i ditës, sepse, siç thanë, shumica aktuale në pushtet nuk ka më legjitimitet. Siç njofton portali Autonomija, duke u mbështetur në agjencinë Beta, opozita vlerëson se Qeveria Krahinore nuk ka legjitimitet edhe për shkak se sot herët u arrestua sekretari krahinor për politikë sociale, demografikë dhe barazi gjinore, Predrag Vuletić.
Sipas njoftimit të Prokurorisë së Lartë Publike në Novi Sad, të përcjellë nga N1 dhe Nova Ekonomija, Vuletić dhe kryetarja e komisionit për ndarjen e mjeteve, Dijana Milović, dyshohen për veprën e vazhduar penale të shpërdorimit të detyrës. Gjatë viteve 2021–2024, dyshohet se ata u kanë siguruar personave të tjerë përfitim të paligjshëm pasuror prej 130.900.000 dinarësh nga mjetet e pakthyeshme për familjet ku lind fëmija i tretë ose i katërt, ndonëse përfituesit nuk e plotësonin as kushtin bazë të konkursit — lindjen e fëmijës së tretë dhe/ose të katërt. Të dyshuarve u është caktuar ndalimi deri në 48 orë.
Deputetët opozitarë i kërkuan kryetarit të Kuvendit, Balint Juhas, përgjigje edhe pse sot, për herë të parë, nuk ka transmetim të drejtpërdrejtë televiziv të seancës në Radio Televizionin e Vojvodinës. Juhas tha se zgjedhjet janë mbajtur në nivel republikan, jo krahinor: “Kemi përgjegjësinë të vazhdojmë punën në interes të të gjithë qytetarëve të AP Vojvodinës”.
Deputeti Nemanja Šarčević, nga grupi “Lëvizja Popullore e Serbisë – Kryengritja Ekologjike”, fjalimin e nisi me “mirëmëngjes, Serbi e lirë” dhe tha: “Vuletić është arrestuar, ai është i pari në radhë. Tërhiqeni propozimin e sotëm të këtij rishikimi të buxhetit”. Kryetari Juhas e ndërpreu gjatë fjalës.
Deputeti Dejan Kulja tha se rishikimi i buxhetit nuk është plan ekonomik, por përpjekje që mjetet të zhvendosen në pozicione të tjera “që të vazhdoni të vidhni, dhe këtë e konfirmon edhe arrestimi i sotëm i Predrag Vuletićit”. Deputeti Robert Šebek, i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë, vlerësoi se shumica aktuale nuk ka mandat të diskutojë për asgjë dhe se, deri në zgjedhjet e jashtëzakonshme krahinore, duhet të kryejë vetëm punët më të domosdoshme rrjedhëse.
Juhas u ndërpreu fjalën edhe deputetëve të tjerë që flisnin për zgjedhjet dhe u shqiptoi masa të heqjes së fjalës. Deputeti i pavarur Radivoje Jovović i tha se duhet të sillet me masë: “Nëse jeni Prosperitate, nuk jeni Securitatea”.
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