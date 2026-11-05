Vuçiç: Pagat dhe pensionet do të jepen në kohë, por investitorët po largohen nga Serbia
Lideri i opozitës Aleksandar Vuçiç, në një fjalim të drejtpërdrejtë në Facebook dhe TikTok, akuzoi pushtetin e ri se po i largon investitorët nga Serbia, paralajmëroi qindra vende pune të rrezikuara në jug të vendit dhe në Zrenjanin dhe njoftoi një "luftë të rëndë" në Kuvendin Popullor.
Lideri i opozitës Aleksandar Vuçiç deklaroi sot, në një fjalim të drejtpërdrejtë në Facebook dhe TikTok, se qytetarët e Serbisë do t’i marrin pagat dhe pensionet në kohë, sepse paratë i ka siguruar pushteti i mëparshëm. Siç njofton Studio B, Vuçiç shtoi se ata që fituan zgjedhjet “për një kohë të shkurtër arritën të largojnë një numër të konsiderueshëm njerëzish nga vendi ynë — kur them njerëz, mendoj para së gjithash investitorët” dhe i akuzoi se kanë vendosur sundim të bazuar në frikë e presion.
Sipas raportimit të NIS TV për të njëjtin fjalim, Vuçiç veçoi si “lajmin më të trishtuar” situatën në fabrikën Teklas në Vladiçin Han, e cila hoqi turnin e tretë. “Ky është punëdhënësi më i madh në jug të Serbisë. Kjo do të thotë se 700 njerëz do të mbeten pa punë”, tha ai.
Për fabrikën Drekslmajer në Zrenjanin, Vuçiç foli për 1.700 vende pune të rrezikuara, ndërsa, siç vë në dukje NIS TV, sipas njoftimit të kompanisë për punonjësit aktualisht aty janë të angazhuar rreth 1.100 punëtorë; kompania ka njoftuar ndalimin e projekteve të prodhimit deri në fund të janarit dhe mbylljen e fabrikës deri në fund të marsit 2027. Vuçiç pretendoi gjithashtu se edhe kompania Jazak po largohet nga Serbia.
Ai kritikoi idenë e javës katërditore të punës dhe mundësinë e heqjes së subvencioneve për investitorët e huaj, duke paralajmëruar humbje të mëdha vendesh pune, dhe i bëri thirrje pushtetit të bisedojë me drejtuesit e Hekuranës së Smederevos që ajo të vazhdojë punën në Serbi.
Në pjesën për sigurinë dhe mediat, Vuçiç pretendoi se janë arrestuar dhjetëra policë, ndërsa asnjë kriminel, mbështeti televizionin Informer dhe vendimet e fundit të REM-it i paraqiti si presion mbi mediat. Për kthimin në Beograd të avionit me Aleksandar Vulinin tha se gjatë kontrollit në çantën e tij nuk u gjet asgjë: “A tha dikush më fal?”
“Na pret një luftë e rëndë në Kuvendin Popullor”, përfundoi Vuçiç, duke shprehur shqetësim edhe për të ardhmen e projektit Ekspo dhe për investimet në shëndetësi, veçanërisht për trajtimin e sëmundjeve të rralla.
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