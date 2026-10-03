Lee Bul hap ekspozitën e saj të parë në Hauser & Wirth me një anije ajrore gjigante mbi Nju Jork
"The Anatomy of Every Setting Sun" — instalacioni monumental "Willing To Be Vulnerable — Metalized Balloon" dominon galerinë në Chelsea; ekspozita qëndron e hapur deri më 24 tetor 2026
Artitja koreano-jugore Lee Bul ka zbarkuar në galerinë Hauser & Wirth në Nju Jork me një vepër që vështirë mund të injorohet: një anije ajrore monumentale prej metali të shndritshëm, e varur në ajër në zemër të sallës së ekspozitës. Ekspozita, e titulluar “The Anatomy of Every Setting Sun”, është bashkëpunimi i parë i artistes me galerinë prestigjioze dhe do të qëndrojë e hapur deri më 24 tetor 2026, siç njofton USA Art News.
Instalacioni qendror, “Willing To Be Vulnerable — Metalized Balloon” (2015–2016/2020), mbizotëron një nga sallat e galerisë në Chelsea. Një fryrës elektrik i padukshëm e mban të fryrë dirigibelin e kromit, ndërsa pasqyrat përreth shfaqin imazhe figurash pa kokë mbi unicycle. Vepra është ndërtuar nga PET — i njohur edhe si Mylar — një material që artistja e zgjodhi për shkëlqimin e tij reflektues prej argjendi, lehtësinë dhe qëndrueshmërinë.
Për Lee Bul-in, anija ajrore është një emblemë e fuqishme e aspiratave dhe dështimeve të modernitetit, që evokon “Epokën e Artë të Anijeve Ajrore” të viteve 1920 dhe 1930, kur vende si Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca konkurruan për teknologjinë e anijeve rigide përpara se ta braktisnin përfundimisht.
Ekspozita përkon me një sondazh të madh në mes të karrierës së artistes, “Lee Bul: From 1998 to Now”, që hapet muajin e ardhshëm në Muzeun e Artit Bashkëkohor të Antwerp-it, pas stacioneve në Muzeun Leeum në Seul dhe M+ në Hong Kong. Ndër veprat e reja në Nju Jork është edhe piktura “A.Q. Ver. L. #2” (2026), një punë e ndërlikuar mbi velvet me akrilik dhe perlë nëne të prerë, që mund të kërkojë muaj apo edhe vite për t’u përfunduar.
Kuruar nga historiania e artit Jiyoon Lee, ekspozita i lidh veprat me vizionet utopike — nga manifesti “Alpine Architektur” i arkitektit Bruno Taut (1919) deri te “Qyteti i Diellit” i Tommaso Campanella-s (1602). Ekspozita përfshin edhe skulptura në shkallë të madhe që zgjerojnë komisionin e vitit 2024 të artistes për fasadën e Muzeut Metropolitan të Artit, sipas USA Art News.
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