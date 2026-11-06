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Film

Letitia Wright në horrorin e ri mbinatyror «In Her Shadow»: vajza që u mbajt e mbyllur pesë vjet në bodrum

Aktorja e «Black Panther» do të luajë shkrimtaren Annie Cutter në filmin e regjisorit britanik Rowan Athale. Bankside Films nis shitjet botërore përpara American Film Market, ndërsa projekti ndodhet në paraprodhim.

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Letitia Wright
Foto: Duk3L1xon / Luke Dixon, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Siç njofton Deadline, Letitia Wright, e njohur nga «Black Panther», do të luajë në filmin horror mbinatyror «In Her Shadow» të skenaristit dhe regjisorit britanik Rowan Athale («Gangs of London»). Bankside Films po nis shitjet botërore të projektit përpara American Film Market (AFM), ndërsa filmi ndodhet aktualisht në paraprodhim.

Pas një telefonate tronditëse vonë natën nga policia, shkrimtarja e njohur Annie Cutter, e luajtur nga Wright, mëson se motra e saj e larguar, e ndjerë së fundmi, e kishte mbajtur vajzën e saj të vogël të mbyllur vetëm në një bodrum të errët gjatë pesë viteve të fundit. Annie vendos ta adoptojë vajzën e vogël, por fillon të besojë se mund të ketë pasur një arsye pse motra e saj kishte frikë nga fëmija — se mund ta ketë mbyllur në bodrum për sigurinë e saj dhe për mbrojtjen e të tjerëve.

Wright do të jetë gjithashtu producente ekzekutive përmes kompanisë së saj 3:16 Productions. Filmi prodhohet nga Ed Barratt dhe Richard Wylie i Public Pictures dhe Mark Lane i Tea Shop Films, ndërsa Stephen Kelliher dhe Sophie Green i Bankside Films janë gjithashtu producentë; Bankside ka zhvilluar skenarin.

Ekipi i prodhimit lidhet me suksese horror si «Talk to Me», «Obsession» dhe «47 Meters Down». Ende nuk është njoftuar një datë publikimi.

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