Mickoski: Kërkojmë blerës për Alta Bankën, në ditët në vijim takime me institucione financiare
Kryeministri thotë se banka është në gjendje të shkëlqyer dhe se çdo kreditor e kursyes do të dëmshpërblehet deri në centin e fundit, ndërsa në Serbi këmbimoret e kanë kufizuar konvertimin e dinarit në 300–400 euro
Kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur sot pyetjes së gazetarëve për akuzat e opozitës (LSDM) se asnjë nga dy modelet e propozuara për rastin “Alta Banka” nuk do të japë rezultat, tha se qeveria po përpiqet me të gjitha forcat të gjejë zgjidhje, përkatësisht një blerës që do ta blejë bankën, sepse banka është vërtet në gjendje të shkëlqyer, siç njofton Centar.
Problemi është i importuar nga fqinji verior, Serbia: atje, sipas informacionit të fundit që citoi kryeministri, vetë këmbimoret e kanë kufizuar sasinë që mund të blihet e këmbehet në 300–400 euro; konvertimi i dinarit në euro nuk mund të bëhet më shumë se kaq, gjë që ai e quajti tregues serioz për stabilitetin e sistemit bankar atje.
Serbia është partner i rëndësishëm tregtar: shkëmbimi vjetor është 1,2–1,3 miliardë euro. Shumë kompani maqedonase bashkëpunojnë me kompani serbe, partnerët e të cilave kanë llogari dhe mjete të bllokuara në “Alta Banka” dhe disa prej tyre madje e kanë mbyllur biznesin, përkatësisht kanë falimentuar, çka tani u krijon probleme edhe kompanive maqedonase.
Ai përsëriti garancinë se deri në centin e fundit çdo kreditor dhe çdo kursyes do të dëmshpërblehet, sepse pjesa më e madhe e depozitave janë të siguruara në Fondin e Sigurimit të Depozitave dhe aktiva e bankës është shumë më e madhe se kërkesat, përkatësisht borxhet.
Në ditët në vijim, ai së bashku me guvernatorin e Bankës Popullore dhe ministren e Financave do të kenë takime me disa institucione financiare që mund të jenë blerës potencialë të bankës; qëllimi është të shpëtohet një institucion financiar i shëndoshë dhe të mos ndodhë skenari i zi.
Banka Popullore dhe Qeveria, me instrumentet e tyre, e kontrollojnë plotësisht situatën dhe, sipas tij, nuk ka absolutisht asnjë vend për shqetësim; qytetarëve u bëri thirrje të mos u besojnë “të pavërtetave” të opozitës.
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