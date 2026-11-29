Lëvizja, dieta MIND dhe angazhimi mendor e shoqëror përmirësojnë zemrën dhe trurin në dy vjet, tregon studimi amerikan
Rezultatet e studimit U.S. POINTER me mbi 2.000 të moshuar tregojnë se një program i strukturuar jeteje, me aktivitet fizik, dietë MIND, angazhim mendor e shoqëror dhe kontroll të rregullt të shëndetit, uli më shumë faktorët e rrezikut për zemrën sesa një plan i vetëdrejtuar, dhe këto përmirësime u lidhën me funksion më të mirë njohës.
Shëndeti i zemrës dhe shëndeti i trurit janë të lidhur ngushtë, dhe provat e reja tregojnë se përmirësimi i faktorëve të rrezikut për zemrën mund të ndihmojë edhe funksionin njohës. Rezultatet kryesore të studimit klinik amerikan U.S. POINTER, të publikuara në revistën JAMA, u raportuan nga Medical News Today.
Studiuesit rekrutuan më shumë se 2.000 të moshuar, me moshë mesatare rreth 68 vjeç. Të gjithë pjesëmarrësit kishin rrezik të rritur për rënie të aftësive njohëse, për shkak të jetesës sedentare, një diete jo optimale dhe problemeve të shëndetit kardiovaskular.
Pjesëmarrësit u ndanë rastësisht në dy grupe, të cilat ndoqën për dy vjet ndërhyrje jeteje me katër shtylla: aktivitetin fizik, dietën MIND, angazhimin shoqëror dhe njohës, si dhe monitorimin e shëndetit. Dallimi mes grupeve ishte te mbështetja: njëri grup ndoqi një program të strukturuar, me udhëzim dhe përgjegjësi të rregullt, ndërsa tjetri ndoqi një plan të vetëdrejtuar.
Në fund të studimit, grupi me programin e strukturuar arriti ulje dukshëm më të mëdha në një varg faktorësh rreziku: indeksin e masës trupore, tensionin diastolik të gjakut, hemoglobinën A1c, kolesterolin LDL dhe trigliceridet, rrahjet e zemrës në pushim, kolesterolin total dhe perimetrin e belit. “Në një periudhë relativisht të shkurtër prej 24 muajsh, pjesëmarrësit e grupit të strukturuar të studimit U.S. POINTER arritën të përmirësojnë një numër faktorësh të rrezikut kardiovaskular më shumë sesa pjesëmarrësit e grupit të vetëdrejtuar”, tha Rachel Whitmer, profesoreshë në Universitetin e Kalifornisë, Davis, dhe një nga hetueset kryesore të studimit.
Gjetja më inkurajuese ishte lidhja mes zemrës dhe trurit: në të dy grupet, sa më shumë përmirësoheshin faktorët kardiometabolikë, aq më i mirë ishte edhe funksioni njohës i pjesëmarrësve. Sipas Whitmer, kjo tregon se kemi të bëjmë me një faktor rreziku të ndryshueshëm, të cilin të moshuarit me rrezik të lartë mund ta trajtojnë për të përmirësuar shëndetin e trurit.
Kardiologu Cheng-Han Chen, nga MemorialCare Saddleback Medical Center, i cili nuk mori pjesë në studim, tha se gjetjet japin një arsye më shumë për të identifikuar dhe trajtuar herët faktorët e ndryshueshëm të rrezikut, si tensioni i lartë, kolesteroli i lartë, diabeti dhe mungesa e aktivitetit fizik, sepse kjo mund të ruajë jo vetëm zemrën, por edhe funksionin njohës me kalimin e moshës.
Mjeku Dung Trinh, nga Healthy Brain Clinic, po ashtu jo pjesë e studimit, shpjegoi se truri është një nga organet më aktive metabolikisht dhe varet nga një sistem i shëndetshëm kardiovaskular për oksigjenin dhe lëndët ushqyese. Tensioni i lartë, diabeti, obeziteti dhe kolesteroli jonormal, sipas tij, mund të dëmtojnë enët e gjakut dhe të nxisin inflamacionin, duke ndikuar negativisht në shëndetin e trurit me kalimin e kohës.
Çfarë mund të bëni vetë
Këshillat praktike që dalin nga studimi janë të thjeshta: lëvizni rregullisht çdo ditë dhe mos e lini aktivitetin fizik vetëm në fundjavë; ndiqni modelin e dietës MIND, me theks te ushqyerja e shëndetshme për zemrën; mbani mendjen aktive dhe jetën shoqërore të gjallë, me aktivitete që ju sfidojnë mendërisht dhe takime me njerëz; dhe kontrolloni rregullisht tensionin, kolesterolin dhe sheqerin në gjak. Studimi sugjeron se mbështetja dhe rregullsia — një program i ndjekur me disiplinë, jo përpjekje të shkëputura — bëjnë dallimin.
Studiuesit theksojnë megjithatë se duhen kërkime të mëtejshme: ende nuk dihet sa zgjasin përfitimet njohëse dhe cilat prej ndërhyrjeve japin efektin më të madh. Një zgjatim i studimit, i financuar nga Shoqata e Alzheimerit, do t’i ndjekë pjesëmarrësit edhe për katër vjet të tjera.
Shënim: Këto këshilla janë informuese dhe nuk zëvendësojnë këshillën e mjekut; personat me sëmundje të zemrës, tension të lartë apo diabet duhet të konsultohen me mjekun e tyre para se të ndryshojnë regjimin e aktivitetit apo të ushqyerjes.
Burimi: Medical News Today
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