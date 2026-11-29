Filipçe publikon pamje nga Spitali i Shtipit: dhomë e përmbytur dhe tavan i shkatërruar
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, publikoi pamje nga Spitali Klinik i Shtipit, ku shihet një dhomë e përmbytur dhe tavani i dëmtuar, dhe kërkoi përgjegjësi për gjendjen e shëndetësisë.
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ka publikuar pamje nga Spitali Klinik i Shtipit, siç njofton TetovaSot. Sipas publikimit të tij, pamjet tregojnë gjendjen brenda spitalit, ku shihet një dhomë e përmbytur dhe tavani i dëmtuar.
Në pamjet e publikuara prej tij shihet një dhomë spitali e përmbytur, me dyshemenë nën ujë, dhe tavani i dëmtuar, me pjesë të tavanit të rëna në dysheme, pranë shtretërve të pacientëve.
Filipçe shkroi: "Kjo është pamja e shëndetësisë maqedonase sot, me Hristijan Mickoskin dhe Sasho Klekovskin. Spitali Klinik në Shtip. Një dhomë e përmbytur, tavan i shkatërruar. Në kushte të tilla trajtohen sot pacientët. Në kushte të tilla punojnë mjekët."
Ai shtoi: "Nuk ka fjalë të mjaftueshme për këtë katastrofë. Për tenderë kriminalë ka para, ndërsa për shëndetësinë nuk ka. Kush do të mbajë përgjegjësi? Apo përsëri dikush tjetër e ka fajin tuaj?"
Me publikimin e tij, Filipçe kërkoi përgjegjësi për gjendjen e shëndetësisë, duke e paraqitur rastin e Spitalit Klinik të Shtipit si shembull të kushteve në të cilat, sipas tij, trajtohen pacientët dhe punojnë mjekët.
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