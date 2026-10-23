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23 Tet 2026
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Politika

Lëvizja për Zhvillim Kombëtar paraqet platformën për zgjidhjen e situatës, ja propozimi

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Lëvizja për Zhvillim Kombëtar ka paraqitur sot një platformë me 7 pika për zgjidhjen e situatës dhe plotësimin e kërkesave të studentëve.

Bashkëkryetarët e LZHK Ekrem Spahiu dhe Dashamir Shehi kanë dalë sot para mediat për të prezantuar propozimin e kësaj force politike. Pika e parë e platformës ka të bëjë me dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe më pas formimin e një qeverie me bazë të gjerë për Europën.

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