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25 Sht 2026
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Politika

Lëvizje të reja në qeveri, dalin vendimet pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave

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Këshilli i Ministrave ka miratuar këtë të premte një sërë ndryshimesh në drejtimin e institucioneve dhe në përbërjen e qeverisë.

Oltjon Muzaka është liruar nga detyra e zëvendësministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe është emëruar zëvendësministër i Punëve të Brendshme.

Ndryshime janë bërë edhe në Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve. Emiliano Gjika është liruar nga posti i kryetarit të agjencisë, ndërsa në vend të tij është emëruar Ina Zeqaj.

Vendimet u miratuan në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të zhvilluar më 25 shtator 2026.

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