Lëvizje të reja në qeveri, dalin vendimet pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave
Këshilli i Ministrave ka miratuar këtë të premte një sërë ndryshimesh në drejtimin e institucioneve dhe në përbërjen e qeverisë.
Oltjon Muzaka është liruar nga detyra e zëvendësministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe është emëruar zëvendësministër i Punëve të Brendshme.
Ndryshime janë bërë edhe në Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve. Emiliano Gjika është liruar nga posti i kryetarit të agjencisë, ndërsa në vend të tij është emëruar Ina Zeqaj.
Vendimet u miratuan në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të zhvilluar më 25 shtator 2026.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.