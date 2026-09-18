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Konflikti SHBA - Iran

Lideri i Huthi-t akuzon Arabinë Saudite se po e shfrytëzon Mekën për qëllime politike

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Demonstratë e mbështetësve të Huthi-t në Jemen. (Foto: arkiv)

Lideri i lëvizjes Huthi, Abdel-Malik al-Houthi, akuzoi Arabinë Saudite se po e përdor Mekën si "banderolë shtypjeje" për të arritur qëllimet e saj politike dhe ushtarake në Jemen, në një fjalim njëorësh të mbajtur nga Sanaa.

Al-Houthi e quajti "gënjeshtër dhe mashtrim" akuzën saudite se grupi Ansar Allah po synon Mekën, qytetin e shenjtë të Islamit. Ai u bëri thirrje vendeve të botës myslimane të mbështesin Jemenin në dënimin e Arabisë Saudite për përdorimin e vendit të shenjtë për qëllime politike.

Sipas liderit huthi, ky është viti i 12-të i agresionit saudit, dhe raundi aktual i konfliktit nisi me operacionin ushtarak saudit ndaj aeroportit ndërkombëtar të Sanës — ngjarje që, sipas tij, vuri në lëvizje një efekt domino që çoi në avancimin e Ansar Allah drejt jugut, me kapjen e Mokës, Dhababit dhe Bab al-Mandebit.

Al-Houthi tha se Arabia Saudite e detyroi Jemenin në një pozicion mbrojtës dhe se veprimet aktuale në fushëbetejë janë mbrojtje kundër një vendi që, sipas tij, është "i prirë ta mbajë Jemenin të shtypur dhe nën robëri".

Ai akuzoi gjithashtu Shtetet e Bashkuara dhe "sionistët" se po e udhëheqin përpjekjen ushtarake në emër të Arabisë Saudite, duke i imponuar Rijadit politikat politike dhe duke e shtyrë atë të veprojë ushtarakisht.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/

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