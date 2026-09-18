OKB: Lufta SHBA–Iran i kushtoi ekonomive arabe 150 miliardë dollarë vetëm në muajin e parë
Lufta mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit i ka kushtuar ekonomive arabe rreth 150 miliardë dollarë vetëm në muajin e parë të saj, deklaroi një zyrtare e lartë e Kombeve të Bashkuara, duke i përshkruar pasojat si një goditje të rëndë për të gjithë rajonin.
Rania al-Mashat, sekretare ekzekutive e Komisionit Ekonomik dhe Social të OKB-së për Azinë Perëndimore (ESCWA), tha se humbjet janë ekuivalente me rreth 4 për qind të prodhimit të brendshëm bruto të rajonit. Deklaratat u bënë gjatë një mbledhjeje joformale të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për sigurinë detare.
Sipas al-Mashat, kërcënimet ndaj lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe në Bab al-Mandeb nuk po cenojnë vetëm sigurinë, por edhe tregtinë, stabilitetin ekonomik dhe qasjen në mallra thelbësore. Ajo theksoi se rreth 25 për qind e tregtisë detare botërore të naftës dhe 19 për qind e asaj të gazit të lëngshëm (LNG) kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Shtetet e Gjirit, shtoi ajo, janë gjithashtu eksportues të mëdhenj të amoniakut, plehrave kimike, squfurit dhe aluminit, prodhim ky i prekur drejtpërdrejt nga bllokimi i rrugëve detare. Al-Mashat paralajmëroi se konflikti rrezikon të vonojë investimet dhe diversifikimin ekonomik në të gjithë botën arabe.
Zyrtarja e OKB-së bëri thirrje për përpjekje urgjente për të parandaluar zgjerimin e luftës, për të ruajtur lirinë e lundrimit dhe për të forcuar gatishmërinë rajonale ndaj ndërprerjeve të mëtejshme të furnizimeve me mallra dhe shërbime thelbësore.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/
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