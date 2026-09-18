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Konflikti SHBA - Iran

Vetëm katër anije tregtare kaluan Ngushticën e Hormuzit të enjten — niveli më i ulët i trafikut detar

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Cisterna nafte në terminal. (Foto: Geograph / CC BY-SA 2.0)

Vetëm katër anije tregtare kaluan Ngushticën e Hormuzit të enjten, sipas të dhënave paraprake të publikuara të premten, duke shënuar nivelin më të ulët të trafikut në këtë rrugë kyçe detare.

Shifrat tregojnë një rënie nga gjashtë anijet që kaluan një ditë më parë dhe janë shumë nën mesataren 10-ditore prej rreth 16 anijesh, duke konfirmuar bllokimin pothuajse të plotë të ngushticës nga Irani.

Të dhënat nuk përfshijnë anijet që mund të kenë kaluar me transponderët e Sistemit Automatik të Identifikimit (AIS) të fikur për t’i shpëtuar zbulimit — një praktikë që është bërë e zakonshme teksa sulmet ndaj anijeve në Gjirin Persik janë shtuar.

Ngushtica e Hormuzit, përpara konfliktit, mbante rreth 20 për qind të naftës dhe gazit të lëngshëm botëror. Rënia e trafikut në nivele minimale po shton shqetësimet për furnizimet globale me energji, ndërsa lufta SHBA–Iran hyn në muajin e shtatë.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/

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