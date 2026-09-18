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Konflikti SHBA - Iran

Ambasada saudite mirëpret shitjen e 48 avionëve F-35: marrëveshje 24.3 miliardë dollarë, miratuar nga Departamenti i Shtetit

Shitja e mundshme e 48 avionëve luftarakë F-35 Lightning II Arabisë Saudite për rreth 24.3 miliardë dollarë pasqyron "përparimin e bashkëpunimit të mbrojtjes SHBA–Arabi Saudite", thotë ambasada në Uashington.

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Avion luftarak F-35A Lightning II i Forcave Ajrore amerikane (foto: Forcat Ajrore të SHBA-së, domain publik).

Ambasada e Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara mirëpriti shitjen e propozuar të 48 avionëve luftarakë F-35 Lightning II Mbretërisë, të vlerësuar rreth 24.3 miliardë dollarë, pasi Departamenti amerikan i Shtetit e miratoi atë.

Sipas Departamentit të Shtetit, shitja synon përmirësimin e sigurisë për “një aleat të madh jo-NATO që është forcë për stabilitetin politik dhe progresin ekonomik në rajonin e Gjirit”.

“Për dekada, bashkëpunimi i sigurisë Arabi Saudite–SHBA ka kontribuar në stabilitetin rajonal, ka forcuar aftësitë tona të përbashkëta të mbrojtjes dhe ka përparuar interesat tona të përbashkëta të sigurisë”, tha ambasada në një postim në platformën X.

Marrëveshja vjen ndërsa sulmet e Huthi-t të mbështetur nga Irani ndaj Arabisë Saudite po përshkallëzohen dhe Uashingtoni po forcon mbështetjen ushtarake ndaj aleatëve të Gjirit, në sfondin e luftës së vazhdueshme me Iranin.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/18/iran-war-live-trump-weighs-big-decision-on-iran-tanker-hit-in-hormuz

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