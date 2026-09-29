Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 90.37 ▼2.41%
ARI 4,190 ▲0.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $84,362 ▲ +0.97% ETH $2,737 ▲ +1.76% XRP $1.5448 ▲ +1.44% SOL $121.2000 ▲ +1.07%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 90.37 ▼2.41 % ARI 4,190 ▲0.51 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 90.37 ▼2.41 % ARI 4,190 ▲0.51 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
HUNGARI – Ndalohen dy ish-ministra të qeverisë Orban, në kuadër të hetimeve për korrupsion Ngjitja dhe rënia e Dominik “Dirty Dom” Mysterio në WWE Aeroporti i Najafit rihapet për linjat ajrore iraniane në dy faza — SHBA-ja i jep Iraqi Airways-it përjashtim nga sanksionet Të shtënat gjatë operacionit antidrogë në Krujë, reagon policia: U qëllua në ajër për të larguar rrezikun nga kafshët Ish-drejtoresha e SHISH ankimon masën e sigurisë në Apelin e GJKKO
Menu
Bota

Lidershipi i Inteligjencës Artificiale në Shtëpinë e Bardhë, kush do të takohet me Trumpin dhe çfarë do të diskutojnë ata

· 3 min lexim

Disa nga emrat më të fuqishëm në industrinë globale të inteligjencës artificiale po kalojnë këtë të martë në Shtëpinë e Bardhë për një takim me Donald Trump dhe Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson.

Fokusi pritet të jetë në një nga çështjet më të hapura që lidhen me zhvillimin e shpejtë të IA-së: çfarë kuadri mbikëqyrës duhet të ekzistojë dhe sa larg mund të shkojë ai , sipas pikëpamjes së qeverisë amerikane, që të pengojë inovacionin.

Në takim do të marrin pjesë, sipas CNN, CEO i Meta-s, Mark Zuckerberg , CEO i Google , Sundar Pichai dhe presidenti i OpenAI, Greg Brockman .

Agence France-Presse konfirmoi gjithashtu praninë e CEO të Anthropic, Dario Amondei dhe shefit të Nvidia, Jensen Huang .

Tema kryesore e takimit do të jetë mbikëqyrja e inteligjencës artificiale , siç e përmendi Mike Johnson në një intervistë.

Çështja po shkakton qasje të ndryshme brenda shumicës presidenciale amerikane, ndërsa Donald Trump deri më tani e ka hedhur poshtë mundësinë e rregulloreve të rrepta mbi inteligjencën artificiale.

Johnson gjithashtu duket se është kundër vendosjes së “kufizimeve të rrepta” ose një “moratoriumi” për zhvillimin e teknologjisë, por beson se ka vend për ndërhyrjen e Kongresit.

“Ne duhet t’i përfshijmë lojtarët e mëdhenj të inteligjencës artificiale në bisedë rreth asaj se si duhet të duken mbrojtjet e supozuara , sepse ata janë ata që dinë më shumë” për teknologjinë, tha kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve.

Debati mbi mbikëqyrjen është intensifikuar në muajt e fundit, pas një sërë incidentesh të raportuara nga kompani të tilla si OpenAI, Anthropic, Google dhe Meta.

Çështja e sigurisë së inteligjencës artificiale tani ka kaluar në arenën politike, vetëm disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit në SHBA.

Shqetësimi po regjistrohet edhe në opinionin publik amerikan. Sipas një sondazhi të CNN të kryer në mesin e shtatorit, 82% e amerikanëve thonë se janë të shqetësuar për shpejtësinë me të cilën po zhvillohet inteligjenca artificiale .

Elon Musk pritet gjithashtu në Uashington sot. Sipërmarrësi do të marrë pjesë në inaugurimin e një faqeje të re interneti që do të bashkojë, me ndihmën e inteligjencës artificiale, agjenci të ndryshme të qeverisë federale.

Takimi në Shtëpinë e Bardhë vjen ndërsa Uashingtoni përpiqet të gjejë një ekuilibër midis zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe nevojës për rregulla mbikëqyrjeje, me kompanitë e mëdha në industri tani në qendër të diskutimit përkatës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu