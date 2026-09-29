Lidershipi i Inteligjencës Artificiale në Shtëpinë e Bardhë, kush do të takohet me Trumpin dhe çfarë do të diskutojnë ata
Disa nga emrat më të fuqishëm në industrinë globale të inteligjencës artificiale po kalojnë këtë të martë në Shtëpinë e Bardhë për një takim me Donald Trump dhe Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson.
Fokusi pritet të jetë në një nga çështjet më të hapura që lidhen me zhvillimin e shpejtë të IA-së: çfarë kuadri mbikëqyrës duhet të ekzistojë dhe sa larg mund të shkojë ai , sipas pikëpamjes së qeverisë amerikane, që të pengojë inovacionin.
Në takim do të marrin pjesë, sipas CNN, CEO i Meta-s, Mark Zuckerberg , CEO i Google , Sundar Pichai dhe presidenti i OpenAI, Greg Brockman .
Agence France-Presse konfirmoi gjithashtu praninë e CEO të Anthropic, Dario Amondei dhe shefit të Nvidia, Jensen Huang .
Tema kryesore e takimit do të jetë mbikëqyrja e inteligjencës artificiale , siç e përmendi Mike Johnson në një intervistë.
Çështja po shkakton qasje të ndryshme brenda shumicës presidenciale amerikane, ndërsa Donald Trump deri më tani e ka hedhur poshtë mundësinë e rregulloreve të rrepta mbi inteligjencën artificiale.
Johnson gjithashtu duket se është kundër vendosjes së “kufizimeve të rrepta” ose një “moratoriumi” për zhvillimin e teknologjisë, por beson se ka vend për ndërhyrjen e Kongresit.
“Ne duhet t’i përfshijmë lojtarët e mëdhenj të inteligjencës artificiale në bisedë rreth asaj se si duhet të duken mbrojtjet e supozuara , sepse ata janë ata që dinë më shumë” për teknologjinë, tha kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve.
Debati mbi mbikëqyrjen është intensifikuar në muajt e fundit, pas një sërë incidentesh të raportuara nga kompani të tilla si OpenAI, Anthropic, Google dhe Meta.
Çështja e sigurisë së inteligjencës artificiale tani ka kaluar në arenën politike, vetëm disa javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit në SHBA.
Shqetësimi po regjistrohet edhe në opinionin publik amerikan. Sipas një sondazhi të CNN të kryer në mesin e shtatorit, 82% e amerikanëve thonë se janë të shqetësuar për shpejtësinë me të cilën po zhvillohet inteligjenca artificiale .
Elon Musk pritet gjithashtu në Uashington sot. Sipërmarrësi do të marrë pjesë në inaugurimin e një faqeje të re interneti që do të bashkojë, me ndihmën e inteligjencës artificiale, agjenci të ndryshme të qeverisë federale.
Takimi në Shtëpinë e Bardhë vjen ndërsa Uashingtoni përpiqet të gjejë një ekuilibër midis zhvillimit të inteligjencës artificiale dhe nevojës për rregulla mbikëqyrjeje, me kompanitë e mëdha në industri tani në qendër të diskutimit përkatës.
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