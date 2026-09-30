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Boterori

Liga e Kombeve/ Pas fitores me San Marinon, Kombëtarja nis punën për ndeshjen me Finlandën!

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Pas fitores me San Marinon,

Pas fitores me San Marinon, kombëtarja shqiptare nisi menjëherë punën për sfidën e radhës në Nations League, atë me Finlandën, edhe kjo një ndeshje që do të luhet në transfertë.

Nën drejtimin e Rolando Maran dhe stafit teknik, kuqezinjte zhvilluan një seancë stërvitore në stadiumin ‘Dino Manuzzi’ të Cesenës, me programin e punës të përshtatur sipas minutave të aktivizimit të lojtarëve.

Futbollistët që u aktivizuan ndaj San Marinos zhvilluan një seancë rikuperuese, ndërsa pjesa tjetër e grupit ndoqi një program të plotë stërvitor, me ushtrime fizike dhe tekniko-taktike, si edhe punë me skema dhe situata të ndryshme të lojës.

Në stërvitje u bashkua edhe Klisman Cake, i cili është rikuperuar në kohë dhe është i gatshëm për ndeshjen e radhës.

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