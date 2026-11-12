«The Leader» me Vera Farmiga siguron shpërndarjen në SHBA: Dark Sky Films e çon në kinema në mars 2027
Drama për themeluesit e kultit Heaven's Gate, me premierë botërore në Tribeca, do të dalë në kinematë amerikane në fund të marsit 2027, në 30-vjetorin e tragjedisë ku humbën jetën 39 persona.
«The Leader», drama për themeluesit e kultit Heaven’s Gate, ka siguruar shpërndarjen në Shtetet e Bashkuara, siç njofton Variety. Dark Sky Films ka blerë të drejtat e shpërndarjes në SHBA për filmin me skenar dhe regji nga Michael Gallagher, ndërsa dalja në kinematë amerikane është planifikuar në fund të marsit 2027, në kohën e 30-vjetorit të tragjedisë së marsit 1997, kur humbën jetën 39 anëtarë të kultit.
Vera Farmiga luan Bonnie Lu Nettles, ndërsa Tim Blake Nelson luan Marshall Herff Applewhite, dy themeluesit e Heaven’s Gate. Në kast luajnë edhe Jim Parsons, Grace Caroline Currey dhe Simon Rex. Filmi pati premierën e tij botërore në Tribeca Festival këtë vit.
Sipas sinopsit zyrtar, Applewhite, ish-mësues muzike, dhe Nettles, infermiere, takohen rastësisht në fillim të viteve 1970. Të bindur se janë zgjedhur për ta udhëhequr njerëzimin drejt një niveli më të lartë ekzistence, ata themelojnë Heaven’s Gate dhe tërheqin ndjekës që heqin dorë nga pasuritë, braktisin familjet dhe ndërpresin lidhjet me botën e jashtme, derisa besimet e tyre bëhen gjithnjë e më ekstreme.
Greg Newman nga Dark Sky Films është shprehur se historitë e krimit të vërtetë dhe të kulteve vazhdojnë t’i magjepsin audiencat dhe se Michael Gallagher ka sjellë një film të jashtëzakonshëm, po aq bindës sa edhe shqetësues, me një kast yjesh që japin interpretime të jashtëzakonshme.
Për Gallagher, tema ka qenë një obsesion personal prej gati tridhjetë vjetësh. Ai ka treguar se kur ishte tetë vjeç, 39 persona vdiqën në lagjen e tij dhe se ngjarja i la gjurmë të thella; donte të bënte një film që përdor njerëzoren për të treguar një histori horrori të vërtetë. Ndërkohë, territoret e mbetura jashtë SHBA-së po trajtohen nga The Exchange/Voltage në American Film Market (AFM).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.