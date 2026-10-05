«Living Labyrinths»: ekspozitë e madhe për artin dhe kërpudhat hapet në muzeun RAMM të Exeterit
Ekspozita «Living Labyrinths: Art and Fungi» bashkon akuarelet mikologjike të Beatrix Potter-it me veprat e Cy Twombly-t dhe komisione të reja arti bashkëkohor; do të qëndrojë e hapur deri më 21 shkurt 2027.
Muzeu Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery (RAMM) në Exeter të Anglisë hapi më 3 tetor 2026 ekspozitën e madhe «Living Labyrinths: Art and Fungi», e cila eksploron botën kulturore të kërpudhave përmes artit dhe kërkimit shkencor. Ekspozita, e cila do të qëndrojë e hapur deri më 21 shkurt 2027, bashkon piktura, qeramikë, qelq, fotografi, tekstile dhe art zanor, duke ndërtuar një udhëtim të rrallë nëpër mbretërinë e fshehtë të kërpudhave.
Ndër huazimet yje të ekspozitës janë akuarelet mikologjike të vëzhguara me shumë kujdes të Beatrix Potter (1866–1943): para se të bëhej e famshme për librat e fëmijëve si Peter Rabbit, Potter ishte një mikologe serioze amatore që pikturoi pothuajse 300 akuarele kërpudhash në vitet 1890, të ruajtura sot në Armitt Library. Krahas tyre ekspozohet edhe seria e kolazheve «Natural History, Part I, Mushrooms» (1974) e Cy Twombly-t, siç njofton ArtTour International.
Dy komisione të reja i japin ekspozitës frymë bashkëkohore: vizatimi në shkallë të gjerë i mikrobiomës njerëzore të kërpudhave nga Gemma Anderson-Tempini dhe arti zanor bio-sonik i rrjeteve të micelit nga Jason Singh. Atyre u bashkohen veprat e Sian Bonnell, Seana Gavin, Andy Harper, Hilde Hauan Johnsen, Lucy Mercer, Jo Pearl, Chantal Powell dhe Holly Stevenson, të cilat trajtojnë tema si simbioza, biodiversiteti dhe qëndrueshmëria. Ekspozita përfshin gjithashtu ekzemplarë të tharë të restauruar rishtazi, vizatime të historisë natyrore dhe llamba magjike (lantern slides) nga vetë koleksionet e RAMM-it.
Kuratore e ekspozitës është Lara Goodband, e cila thekson se «Living Labyrinths» tregon se si kërpudhat formësojnë botët tona fizike dhe konceptuale — nga ekologjia deri te imagjinata artistike. Ekspozita mbështetet nga Victoria and Albert Museum, Tate dhe Arts Council England. Programi shoqërues për familjet përfshin një punëtori natyre-artizanati me temë kërpudhat për fëmijë më 27 tetor dhe performancën «Mushroom Show» më 28 tetor, sipas ArtTour International.
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