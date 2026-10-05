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Ekspozita

Pas padisë për diskriminim, Muzeu Britanik shton turne audio-përshkrimi për Tapiserinë e Bayeux

Dr. Yusuf Ali Osman, i verbër, e akuzoi muzeun se shkeli Ligjin e Barazisë; pas presionit publik, muzeu premtoi turne të dedikuara me audio-përshkrim dhe udhëzues digjital për ekspozitën e tapiserisë 70-metërëshe.

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Detaj nga Tapiseria e Bayeux, shek. XI (public domain, Wikimedia Commons)

Muzeu Britanik do të ofrojë turne me audio-përshkrim për ekspozitën e Tapiserisë së Bayeux, pasi një vizitor i verbër e paditi institucionin londinez për diskriminim, siç njofton Hyperallergic. Dr. Yusuf Ali Osman nga Croydon, i cili nuk sheh me asnjë sy, e akuzoi muzeun se shkeli Ligjin e Barazisë të vitit 2010 duke mos ofruar turne të përshkruara me zë për ekspozitën e qëndisjes gati 1,000-vjeçare.

Sipas Reuters, Osman i kishte kërkuar muzeut që në korrik nëse do të ofroheshin turne me audio-përshkrim live për ekspozitën e shumëpritur të tapiserisë 70-metërëshe, që rrëfen pushtimin e Anglisë nga William I në vitin 1066. Avokatët e tij thonë se muzeu u përgjigj se nuk do të ofronte turne të tilla, me arsyetimin se kufizimet e ekspozimit ndaj dritës e kufizojnë numrin e vizitorëve dhe se muzeu po i jepte përparësi vizitave vetë-udhëzuese.

Osman kërkon dëmshpërblim, një deklaratë që muzeu e ka diskriminuar, si dhe një urdhër gjykate që i kërkon muzeut të ndryshojë politikat dhe të trajnojë stafin për ndërgjegjësimin ndaj aftësisë së kufizuar. “Dua të mund të vizitoj Tapiserinë e Bayeux dhe ta përjetoj vetë”, tha ai në një deklaratë. Avokatja e tij, Kate Egerton nga firma Leigh Day, tha se Ligji i Barazisë i detyron ofruesit e shërbimeve të parashikojnë nevojat e personave me aftësi të kufizuara dhe të marrin hapa të arsyeshëm për të shmangur disavantazhin.

Pas raportimit të BBC-së për padinë, një zëdhënës i Muzeut Britanik tha se muzeu është i përkushtuar ta bëjë ekspozitën sa më të aksesueshme, duke punuar me konsulentë specialistë të aksesit. Muzeu do të ofrojë një hartë sensoriale për përgatitjen e vizitës dhe turne të dedikuara gjatë ekspozitës që do të përfshijnë një turne me audio-përshkrim në prani, si dhe po shqyrton shtimin e një turneu të veçantë me audio-përshkrim në udhëzuesin audio të aplikacionit të ekspozitës.

Tapiseria, e huazuar nga Franca, shfaqet në Muzeun Britanik nga shtatori 2026 deri në korrik 2027, me shikime 40-minutëshe nga një platformë e ngritur; seria e parë e biletave u shit menjëherë dhe gjeneroi gati 2.5 milionë stërlina. Ekspozita ka qenë në qendër të vëmendjes edhe më parë: muzeu ndaloi fotografimin e tapiserisë për të lehtësuar fluksin e vizitorëve.

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