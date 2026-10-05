MOLAA hap ekspozitën «RED, RED, RED: Geography of a Scar»: 40 artiste gra nga 20 vende në 30-vjetorin e muzeut
Hapja për publikun u bë më 4 tetor në Long Beach të Kalifornisë, në bashkëpunim me MIA Art Collection; ekspozita qëndron e hapur deri më 21 shkurt 2027.
Muzeu i Artit të Amerikës Latine (MOLAA) në Long Beach të Kalifornisë hapi dje, më 4 tetor, për publikun ekspozitën ndërkombëtare «RED, RED, RED: Geography of a Scar», kushtuar tërësisht artisteve gra, siç njofton muzeu në komunikatën zyrtare të shpërndarë përmes EIN Presswire. Ekspozita, e organizuar në bashkëpunim me MIA Art Collection dhe e kuruar nga Sebastián Strenger, mbledh rreth 40 artiste gra nga 20 vende të botës.
Ngjyra e kuqe përshkon të gjitha veprat si një fije e përbashkët vizuale, emocionale dhe simbolike — nga abstraksioni te figuracioni, me piktura, skulptura, video, tekstile dhe instalacione që dialogojnë mes brezash dhe rajonesh gjeografike. Sipas muzeut, e kuqja eksplorohet në të gjitha shoqërimet e saj: pasioni, dashuria dhe tërheqja, por edhe fuqia, rezistenca, rreziku, dhuna dhe liria — duke ftuar publikun të reflektojë mbi realitetet dhe përvojat e artisteve gra dhe pengesat historike që ato kanë hasur drejt njohjes dhe barazisë.
Për MIA Art Collection, koleksioni ndërkombëtar jofitimprurës i themeluar nga filantropja dhe koleksionistja Alejandra Castro Rioseco, kjo është ekspozita e parë ndërkombëtare e prezantuar në një muze — vazhdim i bashkëpunimit me MOLAA-n pas suksesit të përbashkët të vitit 2025 në Emiratet e Bashkuara Arabe. Koleksioni përfshin më shumë se 900 vepra nga më shumë se 35 vende dhe ka si mision rritjen e dukshmërisë dhe pjesëmarrjes së grave në art, në muze, në lidership dhe në bursat studimore.
Hapja vjen në kuadër të 30-vjetorit të MOLAA-s: një mbrëmje VIP u mbajt më 3 tetor gjatë gala-s «2026 MOLAA Gala & Auction: 30 Years of Gratitude», ndërsa publiku i gjerë mund ta vizitojë ekspozitën nga 4 tetori deri më 21 shkurt 2027, në galerinë A. Angarita Family Gallery. «Në MOLAA ne besojmë se muzetë kanë përgjegjësinë të krijojnë hapësira ku artistët, idetë dhe këndvështrimet historikisht të nënpërfaqësuara mund të shihen, studiohen dhe festohen», tha Dr. Lourdes I. Ramos, presidente dhe CEO e muzeut.
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