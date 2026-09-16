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Kosova

Lushtaku para aktgjykimit në Hagë: Sot atje është fati i Kosovës

· 1 min lexim

Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka shprehur emocionet e tij para shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.

“Asnjëherë nuk kam pasur emocione më shumë se sot, sepse sot atje është fati i Kosovës. Cila do të jetë rruga e Kosovës pas këtij vendimi, po flas për ata që e dinë çka është shteti dhe çka janë institucionet e këtij vendi. Nuk po flas për ata që i kanë shërbyer dhe vazhdojnë t’i shërbejnë dikujt tjetër”, ka thënë Lushtaku”, është shprehur Lushtaku për RTV Dukagjini.

I pyetur nëse beson se ish-krerët e UÇK-së do të lirohen, Lushtaku është përgjigjur: “Unë shpresoj dhe besoj gjithmonë, por jam me dyshime që pak ka drejtësi atje.”

Deklarata e tij vjen vetëm pak para shpalljes së vendimit në Hagë, i cili po përcillet me vëmendje të madhe në Kosovë. /Telegrafi/

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