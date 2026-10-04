LVV kërkon seancë të Kuvendit për nesër, pritet të shqyrtohet edhe ligji për Specialen
Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) ka dorëzuar kërkesë për mbajtjen e një seance të Kuvendit të Kosovës nesër në orën 09:00.
Burime të Telegrafit bëjnë të ditur se kërkesa tashmë është dorëzuar, ndërsa në seancën e kërkuar pritet të shqyrtohen edhe ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara, i njohur si Ligji për Specialen.
Kjo kërkesë për seancë vjen pas kërkesave tëvazhdueshëm për procedimin e këtij projektligji.
Sipas burimeve të Telegrafit, seanca është kërkuar të mbahet nesër në orën 09:00, ndërsa në rend dite si pikë e parë do të përfshihet edhe projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. /Telegrafi/
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