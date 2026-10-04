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Teater

Muzikali «The Karate Kid» hap perden në Toronto: Ralph Macchio origjinali surprizoi publikun

Premiera e Amerikës së Veriut në Princess of Wales Theatre shënoi debutimin skenik të Gino Ochello-s si Daniel LaRusso, ndërsa ylli i filmit të 1984-ës doli papritur në thirrjen për duartrokitje.

· 2 min lexim

Mbrëmja e hapjes së The Karate Kid – The Musical në Amerikën e Veriut rezervoi një surprizë të vërtetë për publikun e Torontos: Ralph Macchio, aktori që luajti Daniel LaRusso-n në filmin origjinal të vitit 1984, doli papritur në skenë gjatë thirrjes për duartrokitje, siç njofton BroadwayWorld. Premiera kanadeze u zhvillua më 1 tetor 2026 në Princess of Wales Theatre.

Macchio u njoftua nga Robert Mark Kamen, skenaristi origjinal i filmit dhe autori i librit të muzikalit, i cili gjithashtu ndodhej në sallë. Sipas BroadwayWorld, aktori i legjendës së arteve marciale përshëndeti personalisht Gino Ochello-n, të riun që bën debutimin e tij profesional në skenë pikërisht në rolin e Daniel LaRusso-s në këtë produksion.

Muzikali bazohet në filmin e famshëm të vitit 1984 të Columbia Pictures, me libër nga Kamen dhe muzikë e tekste nga Drew Gasparini. Adrian Pang luan zotin Miyagi, ndërsa Ochello-n e shoqërojnë Abigail Amin, Joe Simmons, Matt Mills, Sharon Sexton dhe Finley Oliver.

Produksionin e drejton Amon Miyamoto, koreografia i përket dyshes Keone dhe Mari Madrid, dizajni skenik mban firmën e Derek McLane-it, ndërsa partitura origjinale luhet live në orkestër. Historia ndjek Daniel-in, djaloshin e ri që bëhet shënjestër e rivalëve, derisa gjen udhërrëfim te zoti Miyagi — mjeshtri që i mëson se forca e vërtetë vjen nga ekuilibri dhe respekti.

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