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NHL

Maple Leafs mposhtin Senators në dy përballje para-sezoni, Tavares e Matthews me nga tri pikë

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John Tavares dhe Auston Matthews shënuan nga një gol dhe dhanë dy asistime secili, ndërsa Toronto Maple Leafs mundën Ottawa Senators 6-1 në një ndeshje me skuadra të ndara të zhvilluar të mërkurën në Scotiabank Arena. Për Toronto realizuan edhe Jake McCabe, Jack Roslovic, Zack MacEwen dhe Morgan Rielly, ndërsa Sergei Bobrovsky priti 13 gjuajtje.

Sipas nhl, Tim Stutzle pati avantazhin e hershëm për Ottawa, por McCabe barazoi pak më vonë dhe Tavares kaloi Toronto-n në epërsi në fund të pjesës së parë gjatë një zhvillimi 2-ndaj-1 me William Nylander. Roslovic shënoi në lojë me superioritet numrash në pjesën e dytë, më pas MacEwen dhe Rielly shtuan gola, ndërsa Matthews vulosi fitoren në periodën e tretë. Në portë për Senators, Leevi Merilainen priti 21 gjuajtje para se të zëvendësohej nga Jackson Parsons, i cili shtoi nëntë pritje.

Në një tjetër përballje me skuadra të ndara në Canadian Tire Centre, Maple Leafs fituan 4-2. Ryan Tverberg shënoi golin vendimtar në pjesën e tretë, ndërsa Henrik Rybinski, Steven Lorentz dhe Teddy Blueger kontribuan gjithashtu për Toronto. Për Ottawa shënuan Dylan Cozens dhe Hoyt Stanley; Anthony Stolarz pati 19 pritje për Toronto, ndërsa Linus Ullmark regjistroi 20 pritje për Senators.

Këto ndeshje hynë në kalendarin e para-sezonit të NHL; për statistika dhe përmbledhje të tjera shih nhl.

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