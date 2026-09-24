ECM nis përgatitjet për sezonin e ngrohjes: kontrolle të rrjetit termik deri më 30 shtator, qytetarët të verifikojnë radiatorët
Sezoni zyrtar i ngrohjes fillon më 15 tetor, por mund të nisë edhe më herët nëse temperaturat bien
Përgatitjet për sezonin e ngrohjes 2026/2027 në Shkup kanë nisur. Kompania ECM “Distribucija na toplina” ka filluar të ashtuquajturin qarkullim “të ftohtë” të ujit nëpër sistem, për të verifikuar gjendjen e rrjetit shpërndarës dhe të nënstacioneve termike.
Kontrollet do të kryhen çdo ditë pune deri më 30 shtator, me qëllim që i gjithë sistemi të jetë plotësisht funksional para nisjes së sezonit të ngrohjes.
Fillimi zyrtar i sezonit të ngrohjes për objektet që ngrohen me ngrohje qendrore është 15 tetori. Megjithatë, ngrohja mund të fillojë edhe më herët, nëse moti ftohet para kohe.
Qytetarët kanë detyrën e tyre: të verifikojnë në kohë radiatorët, valvulat dhe instalimin e ngrohjes në shtëpi para se të bëhet ftohtë, në mënyrë që të shmangen problemet në ditët e para të sezonit.
Burimi: Паноптикум
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