Tiranë 11°C · Pjesërisht vranët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 91.35 ▼0.88%
ARI 4,323 ▲0.11%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,038 ▼ -3.07% ETH $2,675 ▼ -3.41% XRP $1.4960 ▼ -6.66% SOL $114.8000 ▼ -3.59%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 91.35 ▼0.88 % ARI 4,323 ▲0.11 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 91.35 ▼0.88 % ARI 4,323 ▲0.11 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
Yordan Alvarez dhe Jacob Misiorowski kryesojnë statistikat para fundjavës së fundit të sezonit 2026 në MLB ECM nis përgatitjet për sezonin e ngrohjes: kontrolle të rrjetit termik deri më 30 shtator, qytetarët të verifikojnë radiatorët «The Rise and Fall of Little Voice» në National Theatre: u shpall kasti i plotë — Jill Halfpenny, Paul Chuckle dhe Francesca Mills në Londër Bacalhau à brás — merluci portugez me patate kashte, vezë dhe ullinj «Beware Boiúna»: del trailer-i final i horror-it me gjarpërin gjigant — biletat në shitje, premiera më 2 tetor
Menu
Maqedonia e Veriut

ECM nis përgatitjet për sezonin e ngrohjes: kontrolle të rrjetit termik deri më 30 shtator, qytetarët të verifikojnë radiatorët

Sezoni zyrtar i ngrohjes fillon më 15 tetor, por mund të nisë edhe më herët nëse temperaturat bien

· 1 min lexim

Përgatitjet për sezonin e ngrohjes 2026/2027 në Shkup kanë nisur. Kompania ECM “Distribucija na toplina” ka filluar të ashtuquajturin qarkullim “të ftohtë” të ujit nëpër sistem, për të verifikuar gjendjen e rrjetit shpërndarës dhe të nënstacioneve termike.

Kontrollet do të kryhen çdo ditë pune deri më 30 shtator, me qëllim që i gjithë sistemi të jetë plotësisht funksional para nisjes së sezonit të ngrohjes.

Fillimi zyrtar i sezonit të ngrohjes për objektet që ngrohen me ngrohje qendrore është 15 tetori. Megjithatë, ngrohja mund të fillojë edhe më herët, nëse moti ftohet para kohe.

Qytetarët kanë detyrën e tyre: të verifikojnë në kohë radiatorët, valvulat dhe instalimin e ngrohjes në shtëpi para se të bëhet ftohtë, në mënyrë që të shmangen problemet në ditët e para të sezonit.

Burimi: Паноптикум

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu