Tiranë 11°C · Pjesërisht vranët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 91.35 ▼0.88%
ARI 4,323 ▲0.11%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,038 ▼ -3.07% ETH $2,675 ▼ -3.41% XRP $1.4960 ▼ -6.66% SOL $114.8000 ▼ -3.59%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 91.35 ▼0.88 % ARI 4,323 ▲0.11 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 91.35 ▼0.88 % ARI 4,323 ▲0.11 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
Yordan Alvarez dhe Jacob Misiorowski kryesojnë statistikat para fundjavës së fundit të sezonit 2026 në MLB ECM nis përgatitjet për sezonin e ngrohjes: kontrolle të rrjetit termik deri më 30 shtator, qytetarët të verifikojnë radiatorët «The Rise and Fall of Little Voice» në National Theatre: u shpall kasti i plotë — Jill Halfpenny, Paul Chuckle dhe Francesca Mills në Londër Bacalhau à brás — merluci portugez me patate kashte, vezë dhe ullinj «Beware Boiúna»: del trailer-i final i horror-it me gjarpërin gjigant — biletat në shitje, premiera më 2 tetor
Menu
Peshk

Bacalhau à brás — merluci portugez me patate kashte, vezë dhe ullinj

Pjata më e dashur e Portugalisë: copa merluci të ziera, patate të prera hollë si kashte dhe vezë të rrahura, të shërbyera me ullinj të zinj dhe majdanoz të freskët.

· 2 min lexim

Përbërësit (4 porcione)

  • 400 g merluc i kripur (bacalhau), i zhkripur, ose 400 g fileto merluci të freskët
  • 400 g patate (ose 150 g patate kashte të gatshme)
  • 6 vezë
  • 2 qepë të mesme
  • 3 thelpinj hudhër
  • 100 ml vaj ulliri
  • 50 g ullinj të zinj pa kokërr
  • Majdanoz i freskët i grirë
  • Kripë dhe piper i zi (sipas shijes)

Hapat e përgatitjes

  1. Nëse përdor merluc të kripur, zhkrype: lëre në ujë të ftohtë 24–48 orë, duke ndërruar ujin çdo 8 orë.
  2. Ziej merlucin në ujë të vluar për 5 minuta, kulloje, hiqi halat dhe copezoje me duar.
  3. Prit qepën në feta të holla dhe skuqe në vaj ulliri me hudhrën e shtypur, derisa të zbutet.
  4. Shto merlucin e copëtuar dhe skuq për 5 minuta, duke përzier.
  5. Shto patatet e prera hollë si kashte (të skuqura paraprakisht derisa të marrin ngjyrë të artë, ose të gatshme nga pakoja) dhe përziej mirë.
  6. Rrih vezët me pak kripë e piper, hidhi mbi përzierjen dhe trazo lehtë në zjarr të ulët derisa vezët të mpiksen, por të mbeten kremoze.
  7. Shërbeje menjëherë, të zbukuruar me ullinj të zinj dhe majdanoz të freskët të grirë.

Koha dhe porcionet: Përgatitja ~20 minuta (plus koha e zhkripjes për merlucin e kripur); Gatimi ~15 minuta. Porcione: 4.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu