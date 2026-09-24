Bacalhau à brás — merluci portugez me patate kashte, vezë dhe ullinj
Pjata më e dashur e Portugalisë: copa merluci të ziera, patate të prera hollë si kashte dhe vezë të rrahura, të shërbyera me ullinj të zinj dhe majdanoz të freskët.
Përbërësit (4 porcione)
- 400 g merluc i kripur (bacalhau), i zhkripur, ose 400 g fileto merluci të freskët
- 400 g patate (ose 150 g patate kashte të gatshme)
- 6 vezë
- 2 qepë të mesme
- 3 thelpinj hudhër
- 100 ml vaj ulliri
- 50 g ullinj të zinj pa kokërr
- Majdanoz i freskët i grirë
- Kripë dhe piper i zi (sipas shijes)
Hapat e përgatitjes
- Nëse përdor merluc të kripur, zhkrype: lëre në ujë të ftohtë 24–48 orë, duke ndërruar ujin çdo 8 orë.
- Ziej merlucin në ujë të vluar për 5 minuta, kulloje, hiqi halat dhe copezoje me duar.
- Prit qepën në feta të holla dhe skuqe në vaj ulliri me hudhrën e shtypur, derisa të zbutet.
- Shto merlucin e copëtuar dhe skuq për 5 minuta, duke përzier.
- Shto patatet e prera hollë si kashte (të skuqura paraprakisht derisa të marrin ngjyrë të artë, ose të gatshme nga pakoja) dhe përziej mirë.
- Rrih vezët me pak kripë e piper, hidhi mbi përzierjen dhe trazo lehtë në zjarr të ulët derisa vezët të mpiksen, por të mbeten kremoze.
- Shërbeje menjëherë, të zbukuruar me ullinj të zinj dhe majdanoz të freskët të grirë.
Koha dhe porcionet: Përgatitja ~20 minuta (plus koha e zhkripjes për merlucin e kripur); Gatimi ~15 minuta. Porcione: 4.
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