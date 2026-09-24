Përditësim për Giancarlo Stanton: Boone thotë se ai është në skajin e diskutimit për play-off
Trajneri i New York Yankees, Aaron Boone, dha një përditësim mbi gjendjen e Giancarlo Stantonit para nisjes së fazës së play-off. Boone shpjegoi se momentalisht 36-vjeçari nuk konsiderohet pjesë e rëndësishme të formacionit të rregullt dhe se ekipi po vlerëson mundësitë e përfshirjes së tij.
Siç raporton Bleacher Report, Boone tha të mërkurën se Stanton është i vendosur “në skajin e diskutimit” për pjesëmarrje dhe se më së shumti po merret parasysh një rol si goditës rezervë, nëse rikthehet në lojë. Stanton ka punuar ndaj pitcher-ave dhe ka bërë vrapime në bazat me ekipin e nivelit Double-A në Somerset, teksa vazhdon rehabilitimin nga probleme me muskujt e viçit.
Stanton nuk ka luajtur që nga 24 prilli, pasi fillimisht pësoi një tendosje në viç dhe më pas përjetoi disa pengesa gjatë përpjekjeve për t’u rikthyer. Këtë sezon ka luajtur vetëm 24 ndeshje, me mesatare goditjeje .256, tre home run dhe 14 RBI. Ai është pesë herë All-Star dhe ka qenë i kufizuar nga lëndimet në vitet e fundit, duke munguar në shumë ndeshje gjatë periudhës 2023–2025.
Në karrierën e tij në play-off, Stanton ka pasur ndikim të rëndësishëm, me OPS 0.926 dhe 18 home run në 48 ndeshje. Nëse arrihet rikthimi i tij, pritet të jetë në një rol të reduktuar që mund të ofrojë goditje të rëndësishme si rezervë gjatë serive të shkurtuara.
Yankees janë tashmë të sigurt në një vend të Wild Card pas ngjitjes së Tampa Bay Rays si fitues të AL East, dhe ndeshja e parë e serisë së Wild Card nis më 29 shtator. Sipas Bleacher Report, zhvillimet rreth gjendjes së Stantonit do të monitorohen nga afër derisa skuadra të përgatitet për atë takim.
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