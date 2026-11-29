Mashtrimet në internet gjithnjë e më të sofistikuara, bankat paralajmërojnë qytetarët të mos ndajnë të dhëna personale
Blerjet dhe pagesat online rrisin rrezikun e abuzimit me kartat bankare, ndërsa inteligjenca artificiale i bën mashtruesit më bindës, paralajmërojnë bankat në Mal të Zi.
Blerjet dhe pagesat në internet janë bërë përditshmëri, por një klikim i vetëm mund të mjaftojë që qytetarët të bien pre e mashtrimit, raporton RTCG-ja. Sipas raportimit të RTCG-së, blerjet e shpeshta online rrisin rrezikun e abuzimit me kartat bankare dhe të vjedhjes së të dhënave personale, ndërsa zhvillimi i inteligjencës artificiale u mundëson mashtruesve të jenë gjithnjë e më bindës.
Një përvojë të tillë e ka pasur Milica Kaljeviq, së cilës, pas rezervimit të akomodimit në një faqe në dukje të verifikuar, iu tërhoqën nga llogaria 100 euro shtese pa pëlqimin e saj; ajo paraqiti ankesë dhe banka, pasi e njohu rastin si mashtrim, ia ktheu paratë.
Magjistri i informatikës Dejan Abazoviq thekson se, falë inteligjencës artificiale, mesazhet mashtruese tani vijnë pa gabime gramatikore, shumë bindëse dhe shpesh të personalizuara, ndaj qytetarëve u bëhet gjithnjë e më e vështirë t’i dallojnë.
Mashtruesit shpesh hiqen si punonjës bankash, shërbimesh korrieri apo institucionesh të tjera, duke u përpjekur t’i shtyjnë qytetarët të miratojnë transaksione.
Në Shoqatën e Bankave thonë se ende nuk ka të dhëna të sakta për numrin e rasteve të tilla në Mal të Zi, por njoftojnë se platforma për shkëmbimin e informacioneve mbi mashtrimet është në fazën përfundimtare dhe pritet të jetë funksionale për një deri në dy muaj, duke mundësuar edhe evidencë më të saktë statistikore.
Shoqata vlerëson se sektori bankar është i qëndrueshëm, por thekson se një pjesë e rëndësishme e përgjegjësisë për mbrojtjen e të dhënave mbetet te vetë qytetarët, të cilët këshillohen të verifikojnë besueshmërinë e faqeve dhe mesazheve dhe çdo transaksion të dyshimtë ta raportojnë menjëherë në bankë.
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