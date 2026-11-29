Shpërthim në agim jashtë një restoranti në Glyfada, gjendet krater i vogël por asnjë mbetje mekanizmi shpërthyes
Një shpërthim i fuqishëm tronditi në orën 04:20 të mëngjesit të së dielës zonën e Glyfadës në Athinë; policia dhe njësia për çmontimin e shpërthyesve gjetën një krater të vogël jashtë restorantit, por asnjë mbetje mekanizmi.
Një shpërthim i fuqishëm tronditi në orën 04:20 të mëngjesit të së dielës, 29 nëntor, zonën e Glyfadës në jug të Athinës, siç njofton Banking News Greece. Krisma u dëgjua jashtë një restoranti në rrugën Fivis (Phoibis), duke alarmuar banorët e zonës, të cilët njoftuan menjëherë policinë pas zhurmës së fortë që tronditi lagjen.
Në vendngjarje mbërritën forca të Policisë Greke, së bashku me një ekip të Njësisë për Çmontimin e Mekanizmave Shpërthyes (TEEM). Sipas mediave greke, nga kontrolli në vend u konstatua një krater i vogël jashtë restorantit, por nuk u gjetën mbetje të mekanizmit shpërthyes.
Shpërthimi shkaktoi dëme në derën kryesore të restorantit. Fatmirësisht, sipas informacioneve të deritanishme, nuk raportohen të lënduar nga ngjarja.
Hetimin paraprak për ngjarjen e ka marrë përsipër Drejtoria për Luftën kundër Krimit të Organizuar, e cila po punon për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e shpërthimit.
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