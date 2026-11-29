Petriq: Euro modeli mbyll rrugën reformuese drejt punës së sigurt dhe dinjitoze
Deputeti i PES-it Dražen Petriq thotë se Euro modeli e përmbyll rrugën reformuese drejt punës së sigurt, me papunësi në minimumin historik prej 7,4 për qind.
Deputeti i Lëvizjes Evropa Tani (PES), Dražen Petriq, ka deklaruar se Euro modeli e përfaqëson mbylljen e rrugës reformuese drejt punës së sigurt dhe dinjitoze në Mal të Zi. Siç njofton Vijesti, Petriq tha se për vite me radhë individë të caktuar u pasuruan mbi modelin e fuqisë punëtore të lirë, në kohën kur paga minimale neto në Mal të Zi ishte vetëm 222 euro.
Sipas raportimit të Vijesti, ai theksoi se pagat e ulëta, barra e lartë mbi punën dhe kontrolli i pamjaftueshëm i biznesit informal ishin tiparet e sistemit të vjetër ekonomik, i cili nuk u ofronte punonjësve as jetë dinjitoze, as shtetit siguri të mjaftueshme.
Petriq vlerësoi se me programet Evropa Sad 1 dhe 2 u bë një kthesë historike në vlerësimin e punës, ndërsa rritja e pagës minimale dhe ulja e barrës mbi punën hapën hapësirë për një treg pune më të drejtë e më të rregullt.
Ai përmendi se papunësia e regjistruar, e cila para disa vitesh ishte mbi 15 për qind, në gusht arriti minimumin historik prej 7,4 për qind, ndërsa ekonomia informale u tkurr nga 20,6 në 12,4 për qind të prodhimit të brendshëm bruto. Sipas tij, paga e deklaruar rregullisht u mundëson punonjësve stazh të evidentuar, mbrojtje të të drejtave të punës e sociale dhe aftësi kreditore të provueshme.
“Mali i Zi duhet të jetë vend i punës së sigurt dhe dinjitoze, e jo i fuqisë punëtore të lirë”, përfundoi Petriq, duke shtuar se qëllimi i PES-it është një ekonomi ku puna vlerësohet dhe puna e ligjshme nënkuptohet.
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