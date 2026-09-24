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MLB

Max Scherzer nuk pranon të konfirmojë pensionimin pranë fundit të sezonit të 19-të në MLB

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Max Scherzer thotë se nuk dëshiron të bëjë një njoftim publik për pensionimin ndërsa sezoni 2026 vazhdon, duke preferuar të përqendrohet te përfundimi i lojërave përpara se të marrë një vendim përfundimtar. Ai theksoi se dëshiron të ruajë vëmendjen e plotë ndaj fushës dhe se nuk po i shkon karrierës me qëllim ta ndalë, por po përpiqet tu japë maksimumin saj.

Sipas Bleacher Report, Scherzer, 42 vjeç, po luan në sezonin e fundit të kontratës me Toronto Blue Jays dhe ka pasur disa paraqitje të forta së fundmi: në katër nga pesë startet e fundit i ka lejuar tre ose më pak ngaçaste të fituara, ndërsa në 30 gusht kundër Seattle Mariners dha vetëm një goditje, pa ngaçaste të fituara, me 10 strikeout në shtatë innings. Statistikat e këtij sezoni tregojnë një ERA 6.07, WHIP 1.36 dhe 54 strikeout në 72.2 innings, krahasuar me ERA-në 5.19 një sezon më parë, ndërsa ERA-ja e karrierës mbetet 3.28. Karriera e tij përfshin tre çmime Cy Young, dy tituj të World Series dhe tetë zgjedhje All-Star.

Me pesë ndeshje të mbetura, Blue Jays gjenden katër ndeshje larg vendit të fundit për Wild Card në Ligën Amerikane, dhe Scherzer thotë se synon të përqendrohet te përfundimi i sezonit, ndërkohë që performanca e tij e fundit tregon se mund të ketë ende vlerë për një skuadër edhe nëse vendos të mos pensionohet. Pritet që emri i tij të përfundojë në Cooperstown pas karrierës, siç raporton Bleacher Report.

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