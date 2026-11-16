Mbreti belg i jep kryeministrit De Wever më shumë kohë për të rënë dakord për buxhetin e ri
Mbreti i Belgjikës, Philippe i ka dhënë kryeministrit belg, Bart De Wever më shumë kohë për të hartuar një buxhet të ri për uljen e kostove me partnerët e tij të koalicionit, pasi raundi i fundit i bisedimeve dështoi të prodhonte një marrëveshje.
“Mbreti i ka kërkuar kryeministrit të vazhdojë negociatat me qëllim arritjen e një marrëveshjeje sa më shpejt të jetë e mundur dhe në këtë mënyrë të shmangë një krizë të dëmshme politike dhe buxhetore për vendin”, tha Pallati Mbretëror të hënën.
De Wever do t’i raportojë mbretit më 23 nëntor. Kryeministri e kishte informuar monarkun në një audiencë më herët të hënën se ai nuk kishte arritur ende të pajtonte pikëpamjet e ndryshme brenda koalicionit të tij mbi buxhetin, por se ende ekziston një gatishmëri për të kërkuar zgjidhje së bashku, sipas deklaratës së Pallatit.
Philippe kishte refuzuar dorëheqjen e De Wever në fillim të këtij muaji dhe i kishte kërkuar atij të vazhdonte me bisedimet për buxhetin, duke i dhënë kohë deri më 16 nëntor për të zgjidhur ngërçin.
De Wever po kërkon 10 miliardë euro deri në vitin 2029 për të mbushur një hendek në deficit, por partitë e koalicionit kanë mosmarrëveshje se si t’i gjejnë fondet.
Masat e propozuara kanë përfshirë shkurtime shpenzimesh dhe rritje të TVSH-së. Bisedimet e fundjavës panë katër nga pesë partitë qeverisëse të binin dakord mbi skicat e përgjithshme të një marrëveshjeje.
Por partia e majtë Vooruit qëndroi e vendosur, duke argumentuar se personat me të ardhura të larta duhet të kontribuojnë më shumë në financat publike për të ndihmuar në kompensimin e disa prej shkurtimeve.
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