Pas Elon Musk, edhe Trump mbështet rikthimin e kreut të Nvidia-s në detyrë: Ai mësoi një mësim të madh
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se “nuk do të kishte problem” që Jensen Huang të rikthehej në detyrë si CEO i Nvidia-s, pas dorëheqjes së tij javën e kaluar, mes raportimeve për lidhje jashtëmartesore, përfshirë edhe me një spiun të dyshuar kinez.
“Nuk do të më vinte keq për këtë,” u tha ai gazetarëve të hënën.
“Mendoj se ai mësoi një mësim të madh,” shtoi ai.
Komentet vijnë pasi drejtuesit e teknologjisë, përfshirë Elon Musk, kanë bërë thirrje për rikthimin e Huang në detyrë në një peticion online , i cili ka fituar më shumë se 160,000 nënshkrime.
I pyetur nëse i beson inteligjencës amerikane se Huang kishte një aferë me një spiune kineze, Trump u përgjigj: “Epo, nuk e di nëse ajo është spiune kineze. Çdo grua e bukur që vjen në vend nga Kina, ata thonë se është spiune. Nuk e di nëse ajo ka qenë spiune”, shtoi ai.
Huang dhe Trump kishin krijuar një marrëdhënie të ngushtë, me Huang që u bë një zë kyç për SHBA-në në inteligjencën artificiale, ndërsa ai gjithashtu loboi për lejimin e eksporteve të çipave në Kinë.
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