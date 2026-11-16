⛈️
Tiranë 17°C · Stuhi 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,486 ▼1%
DOW 52,051 ▼0.57%
NASDAQ 24,787 ▼1.39%
NAFTA 86.59 ▼2.22%
ARI 3,863 ▼0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,723 ▲ +0.24% ETH $1,825 ▲ +0.65% XRP $0.9561 ▲ +0.36% SOL $71.0700 ▼ -0.5%
S&P 500 7,486 ▼1 % DOW 52,051 ▼0.57 % NASDAQ 24,787 ▼1.39 % NAFTA 86.59 ▼2.22 % ARI 3,863 ▼0.6 % S&P 500 7,486 ▼1 % DOW 52,051 ▼0.57 % NASDAQ 24,787 ▼1.39 % NAFTA 86.59 ▼2.22 % ARI 3,863 ▼0.6 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
Jovana Joksimoviç dorëhiqet nga kreu i Tanjugut pas gjashtë vjetësh Frikë nga depërtimi i agjentëve të huaj, BE mëson zyrtarët në Bruksel si të dallojnë spiunët Pse nuk po mbyllen hetimet e “21 Janarit” edhe 15 vite pas ngjarjes? Ja si përgjigjet kreu i SPAK, Klodian Braho: Ende nuk Ngërçi i Zgjedhores dhe ‘veto’ e PD, kreu i OSBE-së takohet me Gjiknurin dhe Bylykbashin! Thirrje për përshpejt Rama reagon për këngën nacionaliste kundër Kosovës: Nuk duhet të kalojë në heshtje
Menu
Europa

Shpëtimi i ekuipazhit të një anijeje që u përmbys në Detin e Zi, ministria bullgare jep detaje

· 1 min lexim
Shpëtimi i ekuipazhit të një anijeje që u përmbys në Detin e Zi, ministria bullgare jep detaje

Bullgaria evakuoi në mënyrë të sigurt ekuipazhin e një anijeje mallrash që transportonte 3,000 ton grurë, e cila u përmbys në zonën e saj ekskluzive ekonomike në Detin e Zi. Lajmin e njoftoi të hënën ministria e transportit.

Bullgaria mori një sinjal rreziku herët të hënën, duke treguar se anija me flamur somalez që po lundronte nga Rumania në Egjipt po fundosej rreth 40 milje detare nga Kepi Kaliakra.

Një helikopter mori 12 anëtarët e ekuipazhit në bord dhe ata janë në gjendje të mirë. Shkaku i incidentit nuk ishte i qartë.

Kjo vjen pas sulmeve vdekjeprurëse me dronë kundër anijeve në brigjet e Bullgarisë dhe Rumanisë në javët e fundit, të cilat analistët i kanë lidhur me luftën e Rusisë me Ukrainën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu