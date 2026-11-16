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Europa

Aktori britanik, Robert Pattinson emërohet James Bond i ri

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Aktori britanik, Robert Pattinson emërohet James Bond i ri

Aktori britanik Robert Pattinson do të jetë James Bondi i ardhshëm, njoftoi të hënën llogaria zyrtare e 007 në Instagram, duke e bërë atë aktorin e parë që merr këtë rol që nga largimi i Daniel Craig nga seriali i gjatë i spiunazhit.

Aktori 40-vjeçar do të zëvendësojë Daniel Craig si 007 dhe ka mposhtur kandidatët e tjerë kryesorë si Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor dhe Nicholas Hoult për rolin e lakmuar.

“James Bond është një nga personazhet më legjendarë në kinema dhe të të besohet 007 është nderi i një jete”, tha Pattinson në një deklaratë zyrtare.

“Jam thellësisht mirënjohës ndaj Denis, Amy, David, Tanya dhe të gjithëve në Amazon MGM Studios për besimin e tyre tek unë. Të thuash që ky rol është një ëndërr e bërë realitet është një nënvlerësim. Nuk mund të isha më i emocionuar për këtë partneritet dhe punën që kam përpara me këtë ekip fantastik”, shtoi ai.

Identity Confirmed pic.twitter.com/FCU5A9c1wk

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