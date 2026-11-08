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Futbolli ne Kosove

Mediat suedeze për Kurtulus: Bleoni nuk e ndjek rrugën e vëllaut, zgjedh Kosovën

Përfshirja e Bleon Kurtulus në listën e Kosovës për ndeshjet e nëntorit ka bërë jehonë në mediat suedeze, të cilat e krahasojnë zgjedhjen e tij me atë të vëllaut Edvin, që vite më parë zgjodhi Suedinë.

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Bleon Kurtulus nuk e ka ndjekur rrugën e vëllaut të tij, dhe vendimi i talentit të Malmös për ta përfaqësuar Kosovën ka tërhequr vëmendjen e mediave suedeze, siç njofton Telegrafi.

Kurtulus është përfshirë në listën e përzgjedhësit Franco Foda për dy ndeshjet e muajit nëntor. Ai ka luajtur për grupmoshat e reja të Suedisë, së fundmi tek U21, mirëpo tani e tutje do ta përfaqësojë Kosovën në nivelin ndërkombëtar.

Mediat suedeze kanë reaguar për herë të parë lidhur me këtë vendim, duke e përfshirë në shkrimet e tyre edhe vëllanë e tij, Edvinin, i cili vite më parë ishte kapiten te Kosova U21, por pastaj e refuzoi ftesën e ekipit A duke zgjedhur Suedinë.

“Vëllau i madh Edvin Kurtulus zgjodhi ta përfaqësojë Suedinë. Tani, i vogli, Bleoni po merr një rrugëtim ndryshe. 19-vjeçari është përzgjedhur nga Kosova për herë të parë dhe mund të debutojë në Ligën e Kombeve ndaj Izraelit dhe Irlandës”, raporton “svenskafans”.

“Ai ka zhvilluar nëntë ndeshje zyrtare për Suedinë në nivelin U21, së fundmi më 4 qershor ndaj Finlandës. Në Ligën e Kombeve, 19-vjeçari mund të debutojë për ekipin A, mirëpo jo tek Suedia. Kurtulus është përzgjedhur nga Kosova”, shton “footballskanalen”.

Kësisoj, afrimi i Kurtulus konsiderohet një fitore e madhe për Kosovën, duke qenë se talenti i lojtarit nuk diskutohet: ai ishte përfshirë vite më parë në listën e “The Guardian” me talentet më premtues që pritet të dominojnë në Evropë gjatë dekadës së re, në një listë ku kishte emra si Lamine Yamal, Joan Martinez e Pau Cubarsi.

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