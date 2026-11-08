Bezzecchi dhe Jorge Martín shtyjnë festën e titullit për Marc Márquez
Marco Bezzecchi është fituesi i Çmimit të Madh të Katarit në Lusail. Piloti la pas rrëzimin në garën Sprint dhe udhëhoqi garën me ritmin që kishte shfaqur gjatë provave.
Marc Márquez u rendit i dyti. Ndonëse kjo nuk mjafton për të siguruar titullin, e afron spanjollin edhe më shumë me këtë sukses. Një fitore në garën Sprint në Portimão do t’i garantonte botërorin e tetë në Moto GP.
Jorge Martín përfundoi i shtati, duke qëndruar 60 pikë pas Bezzeçhi-t, i cili ndodhet 74 pikë larg kreut. A.V.
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