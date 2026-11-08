Prishtina shkëputet në krye, Malisheva e Drita në ndjekje: rezultatet dhe renditja pas javës së 13-të në Superligë
Java e 13-të e Superligës së Kosovës është mbyllur me Prishtinën gjithnjë e më të shkëputur në krye, ndërsa në fund të tabelës Llapi dhe Vushtrria mbeten në situatë alarmante.
Prishtina vazhdon të kryesojë bindshëm renditjen e Superligës së Kosovës pas javës së 13-të, ndërsa Malisheva dhe Drita mbeten në ndjekje, siç njofton Telegrafi.
Në rezultatet e javës, Feronikeli 74 ka shkaktuar befasinë, duke mposhtur Ballkanin me rezultat 1:0, ndërsa Llapi ka fituar 1:0 në udhëtim te Dukagjini, duke dalë paksa nga kriza e rezultateve.
Gjilani ka triumfuar në një ndeshje dramatike ndaj Malishevës me rezultat 3:2, Prishtina ka marrë tri pikë të rëndësishme në Vushtrri duke fituar 2:1, ndërsa Drenica dhe Drita kanë ndarë pikët pas barazimit 1:1.
Në renditje, Prishtina është lidere me 32 pikë, pesë më shumë se Malisheva e vendit të dytë me 27 pikë. Drita është e treta me 24 pikë, ndërsa Gjilani mban pozitën e katërt me 22 pikë.
Ballkani është i pesti me 19 pikë, i ndjekur nga Dukagjini me 18. Feronikeli 74 ka 15 pikë, ndërsa Drenica është e teta me 12.
Në fund të tabelës, Llapi ka vetëm tetë pikë, kurse Vushtrria mbetet e fundit me tri pikë nga 13 ndeshje.
Superliga tashmë hyn në pauzë për ndeshjet e Kombëtares së Kosovës, ndërsa skuadrat do të kenë kohë për të analizuar paraqitjet dhe për t’u përgatitur për vazhdimin e kampionatit.
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