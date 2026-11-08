☁️
Tiranë 13°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
₿ CRYPTO
BTC $75,674 ▼ -0.17% ETH $2,225 ▼ -0.42% XRP $1.1533 ▼ -0.66% SOL $89.0300 ▼ -0.75%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724 EUR/USD 1.1163 EUR/GBP 0.8344 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 90.9695 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5975 EUR/TRY 55.9549 EUR/JPY 176.70 EUR/CAD 1.5724
08 Nën 2026
Breaking
Stadiumi “Fadil Vokrri” gati për ndeshjen e Kosovës ndaj Izraelit Ibrahimović në Strasburg nga nesër, Mali i Zi merr kryesimin e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës Samir Ujkani flet për ndeshjet ndaj Izraelit dhe Irlandës: me mentalitetin e duhur synojmë maksimumin Bezzecchi dhe Jorge Martín shtyjnë festën e titullit për Marc Márquez SPAK zgjeron hetimet, dyshime se Vlora Hyseni i transferoi 450 mijë euro të AKSHI-t vëllait në Gjermani
Menu
Futbolli ne Kosove

Prishtina shkëputet në krye, Malisheva e Drita në ndjekje: rezultatet dhe renditja pas javës së 13-të në Superligë

Java e 13-të e Superligës së Kosovës është mbyllur me Prishtinën gjithnjë e më të shkëputur në krye, ndërsa në fund të tabelës Llapi dhe Vushtrria mbeten në situatë alarmante.

· 2 min lexim

Prishtina vazhdon të kryesojë bindshëm renditjen e Superligës së Kosovës pas javës së 13-të, ndërsa Malisheva dhe Drita mbeten në ndjekje, siç njofton Telegrafi.

Në rezultatet e javës, Feronikeli 74 ka shkaktuar befasinë, duke mposhtur Ballkanin me rezultat 1:0, ndërsa Llapi ka fituar 1:0 në udhëtim te Dukagjini, duke dalë paksa nga kriza e rezultateve.

Gjilani ka triumfuar në një ndeshje dramatike ndaj Malishevës me rezultat 3:2, Prishtina ka marrë tri pikë të rëndësishme në Vushtrri duke fituar 2:1, ndërsa Drenica dhe Drita kanë ndarë pikët pas barazimit 1:1.

Në renditje, Prishtina është lidere me 32 pikë, pesë më shumë se Malisheva e vendit të dytë me 27 pikë. Drita është e treta me 24 pikë, ndërsa Gjilani mban pozitën e katërt me 22 pikë.

Ballkani është i pesti me 19 pikë, i ndjekur nga Dukagjini me 18. Feronikeli 74 ka 15 pikë, ndërsa Drenica është e teta me 12.

Në fund të tabelës, Llapi ka vetëm tetë pikë, kurse Vushtrria mbetet e fundit me tri pikë nga 13 ndeshje.

Superliga tashmë hyn në pauzë për ndeshjet e Kombëtares së Kosovës, ndërsa skuadrat do të kenë kohë për të analizuar paraqitjet dhe për t’u përgatitur për vazhdimin e kampionatit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu