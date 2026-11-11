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Europa

Merz vendos kusht për buxhetin e BE-së: Pa marrëveshje për Ukrainën, nuk ka miratim

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Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka paralajmëruar se Gjermania mund të bllokojë buxhetin shtatëvjeçar të Bashkimit Evropian për periudhën 2028-2034, nëse vendet anëtare nuk arrijnë një marrëveshje për financimin e mëtejshëm të Ukrainës.

Qëndrimi i tij ka shkaktuar reagime të ashpra nga disa liderë evropianë, veçanërisht nga vendet e Evropës Qendrore, të cilat kundërshtojnë përfshirjen në paketat e reja të ndihmës financiare për Kievin.

Kryeministri sllovak, Robert Fico, e cilësoi qëndrimin e Merz si “shantazh tipik”, duke deklaruar se nuk do t’i nënshtrohet presionit të kancelarit gjerman.

“Ajo që po bën kancelari është shantazh tipik dhe unë nuk do t’i nënshtrohem”, deklaroi Fico në Bratislavë, gjatë një takimi me homologun e tij çek, Andrej Babiš. Edhe Babiš shprehu rezerva ndaj qëndrimit të Merz, duke thënë se nuk e kupton arsyen e këtij presioni ndaj vendeve që kanë zgjedhur të mos marrin pjesë në financimin e Ukrainës.

Në një letër drejtuar presidentit të Këshillit Evropian, António Costa, Merz kërkoi që çështja e financimit të Ukrainës të diskutohet në samitin e ardhshëm evropian në Dublin. Sipas kancelarit gjerman, mbështetja për Ukrainën është në interesin strategjik të të gjitha vendeve evropiane, por barra financiare aktualisht nuk po ndahet në mënyrë të barabartë mes shteteve anëtare.

Merz theksoi se një angazhim kolektiv dhe pa përjashtime për financimin e Ukrainës duhet të jetë kusht për diskutimin e çështjeve të tjera me ndikim financiar, përfshirë buxhetin e ardhshëm të BE-së.

Bashkimi Evropian kishte rënë dakord më herët për një kredi prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, e destinuar për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve ushtarake dhe civile gjatë viteve 2026-2027. Megjithatë, për shkak të kostove në rritje të luftës dhe sulmeve të vazhdueshme ruse, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka kërkuar edhe 70 miliardë euro për të mbuluar deficitin buxhetor të vendit. BE-ja është zotuar të sigurojë 45 miliardë euro, ndërsa pjesa tjetër pritet të mbulohet nga aleatë të tjerë të Ukrainës, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadanë. Ndërkohë, Hungaria, Sllovakia dhe Republika Çeke kanë bërë të ditur se nuk dëshirojnë të marrin pjesë në raundin e ri të financimit.

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