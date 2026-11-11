Bardhi: PD nuk ka bojkotuar Reformën Zgjedhore, mazhoranca po pengon procesin
Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar lidhur me ecurinë e Reformës Zgjedhore, duke hedhur poshtë pretendimet se opozita ka bojkotuar punën e Komisionit të Posaçëm.
Përmes një deklarate, Bardhi thekson se përfaqësuesit e opozitës kanë qenë të pranishëm në çdo mbledhje të thirrur të këtij komisioni, ndërsa akuzon mazhorancën se po përpiqet të pengojë procesin përmes zhvendosjes së vëmendjes nga çështjet kryesore të reformës.
Sipas tij, fokusi duhet të jetë te rekomandimet e OSBE/ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias, të cilat lidhen me garantimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe të barabarta.
Bardhi është ndalur edhe te projektligji për financimin e partive politike, duke kujtuar se drafti fillestar i hartuar nga Komisioni i Posaçëm i është dërguar për vlerësim urgjent OSBE/ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias. Ai nënvizon se këto institucione kanë përcjellë opinionet dhe rekomandimet e tyre, të cilat, sipas opozitës, duhet të reflektohen plotësisht në tekstin përfundimtar.
Kreu i grupit parlamentar të PD-së shprehet se projektligji nuk duhet të vijojë përpara pa u adresuar të gjitha vërejtjet e institucioneve ndërkombëtare.
Në reagimin e tij, Bardhi thekson se Reforma Zgjedhore nuk duhet të mbetet një detyrim formal apo procedural, por duhet të garantojë rikthimin e besimit të publikut te procesi zgjedhor, konkurrencën e ndershme politike dhe mbrojtjen e integritetit të zgjedhjeve.
“Reforma Zgjedhore duhet të prodhojë garanci reale për zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta”, përfundon Bardhi, duke kundërshtuar mundësinë që ky proces të shndërrohet në një formalitet që shmang problemet themelore të demokracisë zgjedhore në Shqipëri.
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