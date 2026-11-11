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Kronika

Të shpallur në kërkim për mashtrim dhe vjedhje, arrestohen dy persona në Rinas! Pritet ekstradimi i 31-vjeçarit turk

· 2 min lexim

Dy persona janë arrestuar këtë të mërkurë në Rinas, pasi akuzohen për dy vepra të ndryshme penale, njëri për vjedhje dhe tjetri për mashtrim.

I arrestuari i parë është shtetasi turk Enes Uguz, 31 vjeç, i cili u ndalua me qëllim ekstradimin drejt Turqisë, pasi akuzohet nga autoritetet turke për mashtrim.

Ndërkohë, i arrestuari i dytë është Edison Vukaj, 27 vjeç i shpallur në kërkim pasi është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale “Vjedhja me dhunë”.

Njoftimi i plotë i Policisë:

Shërbimet e Policisë Kufitare Rinas, në vijim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim dhe si rezultat i shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, kanë bërë të mundur kapjen në dalje të RSh-së dhe arrestimin e shtetasit turk të shpallur në kërkim ndërkombëtar:

-E. U., 31 vjeç, banues në Turqi.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Ankara, Turqi, pasi Gjykata Penale e Shkallës së Parë Nr. 2 e Gebzes, Turqi, më datë 31.07.2026, ka lëshuar urdhër arresti për të, për veprën penale “Mashtrimi i kryer gjatë ushtrimit të veprimtarisë tregtare nga një tregtar, nga një drejtor i një shoqërie tregtare ose nga një person që vepron në emër të një shoqërie, ose nga një drejtues i një kooperative në kuadër të veprimtarisë së koperativës”.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet turke, po kryen procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi, në Turqi.

-Gjithashtu, shërbimet e Policisë Kufitare kapën në hyrje të RSh-së, shtetasin në kërkim E. V., 27 vjeç.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me vendimin e datës 03.06.2025, e ka dënuar me 3 vjet e 4 muaj burgim, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, kryer në bashkëpunim.

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