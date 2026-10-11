Hapet në Tokio «TOKYO ATLAS»: ekspozita e parë ndërkombëtare e artit në zonën bregdetare, me veprën e fundit të koordinuar nga Yayoi Kusama
Prej 10 tetorit deri më 20 dhjetor, gjiri i Tokios kthehet në një galeri gjigante të hapur: skulptura balone të Kusama-së, një artist që banon në një shishe gjigante dhe dy dhi që «ekspozohen» si vepra arti — hyrja falas.
Hapi dyert të premten (10 tetor) ekspozita e parë ndërkombëtare e artit që e shfrytëzon zonën bregdetare të Tokios — Odaiba, Aomi dhe Tennozu — si një hapësirë gjigante ekspozite. E titulluar «TOKYO ATLAS», ajo do të qëndrojë e hapur deri më 20 dhjetor 2026, me hyrje falas (disa programe me pagesë), siç njofton agjencia japoneze e lajmeve të artit 美術展ナビ, përmes Artful Japan. Ceremonia e hapjes dhe prezantimi për shtyp u mbajtën më 8 tetor, ku hapjen e shpalli guvernatorja e Tokios, Yuriko Koike.
Ngjarja më e ndjekur e edicionit të parë është vepra e fundit e koordinuar nga artistja avangarde Yayoi Kusama (1929–2026), e cila vdiq më 14 gusht në moshën 97-vjeçare, siç raportoi Reuters. Dy skulpturat e saj monumentale me balona, «Yayoi-chan» dhe «A Bouquet of Love I Saw in the Universe», ekspozohen së bashku për herë të parë në Japoni, të varura në atriumin e lartë të ndërtesës Telecom Center, duke krijuar — siç shkruan EuropeSays — një dialog zhytës mes universit të brendshëm të artistes dhe një vizioni kozmik të gjerë.
Ndër veprat e tjera bien në sy performanca «La Bouteille» e artistit francez Abraham Poincheval, i cili banon brenda një shisheje gjigante, si dhe iniciativa «Goat’s Eyes», ku dy dhi të vërteta kullosin të qeta në barin e parkut Aomi Minami Pier dhe konsiderohen vetë «vepra arti» — një ftesë për të menduar bashkëjetesën me kafshët, sipas raportimit të televizionit japonez TOKYO MX. Në ekspozitë marrin pjesë edhe artistë nga Japonia dhe bota, mes tyre Zhao Yao, Leiko Ikemura, Akiko Miki, Haroon Mirza, Yuji Takeoka, Yuriko Sasaoka dhe Keita Mori.
Një nga hapësirat më të veçanta është parkingu nëntokësor i parkut Aomi Minami Futo, i papërdorur prej rreth 30 vjetësh që pas anulimit të ekspozitës World City Expo në vitin 1995, i cili hapet për herë të parë për një festival arti: rreth 200 metra hapësirë nëntokësore i kushtohen temës së marrëdhënies mes zhvillimit dhe njeriut, të frymëzuar nga toka e rikuperuar nga deti. Vendet e tjera përfshijnë Odaiba Park — dikur një bateri bregdetare e periudhës Edo — Odaiba Marine Park, Isle Shinagawa dhe muzeun WHAT MUSEUM.
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