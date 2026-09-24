Milatoviq iu drejtua Asamblesë së OKB-së: Mali i Zi i përkushtuar ndaj multilateralizmit dhe rrugës evropiane
Presidenti malazez theksoi se objektivi mbetet flamuri i Malit të Zi mes flamujve të shteteve anëtare të BE-së deri në vitin 2028; ai foli gjithashtu për Ukrainën, Gazën dhe nevojën e reformës së Këshillit të Sigurimit.
Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, iu drejtua Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se vendi i tij mbetet i përkushtuar ndaj multilateralizmit efektiv, bashkëpunimit rajonal, integrimeve evropiane dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
Në fillim të fjalimit ai shprehu mirënjohjen për sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, dhe rikujtoi premtimin e Kartës së OKB-së për t’i „shpëtuar brezat e ardhshëm nga mynxyra e luftës“. Milatoviq citoi të dhëna alarmante: gjatë vitit 2025 bota pa më shumë konflikte të armatosura se në çdo vit tjetër që nga 1946-a — 65 konflikte aktive, tetë prej tyre ndërshtetërore; mbi 240 mijë jetë të humbura nga dhuna e organizuar dhe rreth 120 milionë njerëz të zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Presidenti malazez rikujtoi se Mali i Zi shënon këtë vit dy dekada anëtarësim në OKB si shtet sovran, si dhe anëtarësimin në NATO më 2017. Si objektivin kryesor të politikës së jashtme ai përmendi anëtarësimin në Bashkimin Evropian: „Qëllimi ynë është i qartë: që deri në vitin 2028 të shohim me krenari flamurin e Malit të Zi mes flamujve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian“. Zgjerimin e BE-së ai e cilësoi akt vizioni strategjik dhe investim në paqen, sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë të Evropës, ndërsa theksoi se „e ardhmja e gjithë Ballkanit është në Bashkimin Evropian“.
Duke folur për pajtimin në Ballkanin Perëndimor, Milatoviq deklaroi se ai nuk mund të ndërtohet mbi mohimin, drejtësinë selektive apo lavdërimin e kriminelëve të dënuar të luftës, por kërkon respektimin e vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe dinjitet të barabartë për çdo viktimë, pavarësisht identitetit apo origjinës.
Presidenti malazez rikonfirmoi mbështetjen e Malit të Zi për Ukrainën dhe u ndal te situata në Gaza: civilët duhet të mbrohen dhe ndihma humanitare duhet të arrijë e sigurt atje ku nevojitet më shumë; izraelitët meritojnë siguri të qëndrueshme, ndërsa palestinezët dinjitet, liri dhe shtetin e tyre të qëndrueshëm. Mali i Zi mbështet zgjidhjen me dy shtete, ndërsa çarmatimi i Hamasit mbetet, sipas tij, element i rëndësishëm i një marrëveshjeje të qëndrueshme. Milatoviq përmendi gjithashtu vuajtjet e civilëve në Sudan, Mianmar dhe Haiti.
Në fjalimin e tij, Milatoviq foli edhe për nevojën e reformës së OKB-së: Këshilli i Sigurimit duhet të tregojë efektivitet, përfaqësim më të gjerë, llogaridhënie dhe transparencë të plotë, ndërsa përdorimi i vetos duhet të mbartë „peshën e ndërgjegjes“, sidomos në situata me viktima të shumta civile. Vëmendje të veçantë ai i kushtoi të rinjve dhe arsimit, inteligjencës artificiale, si dhe identitetit të Malit të Zi si shtet ekologjik dhe drejtësisë klimatike. Në mbyllje, presidenti malazez shprehu shpresën se brezi i ardhshëm do të mund të thotë se Mali i Zi e përmbylli rrugën evropiane dhe se brezit të ri iu dhanë më shumë mundësi nga sa patën vetë.
Burimi: RTCG
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