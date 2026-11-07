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Europa

Minstri i jashtëm italian në shënjestër të hakerëve: Të dhënat e mia personale u publikuan në “dark web”

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Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani tha të shtunën se kriminelët kibernetikë kishin zbuluar informacionin e tij personal në ‘darkweb’ dhe po kërkonin detaje të mëtejshme rreth tij dhe familjes së tij, duke i ekspozuar ata ndaj “kërcënimeve të reja”.

Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Tajani tha se autorët e krimit kishin qarkulluar të dhënat e tij për ditë të tëra dhe po ofronin të paguanin për informacione shtesë rreth tij dhe të dashurve të tij.

“Reagimi im është shumë i thjeshtë: Nuk do të frikësohem në asnjë mënyrë,” tha ai.

Tajani e lidhi shënjestrimin e supozuar me mbështetjen e Italisë për Ukrainën, duke thënë: “Qëndrimi ynë ndaj Ukrainës është arsyeja politike pse unë jam bërë shënjestër”.

Ai argumentoi se mbrojtja e sovranitetit, demokracisë dhe pavarësisë së Ukrainës “është e rrezikshme në sytë e këtyre subjekteve kriminale”.

Ministri gjithashtu sugjeroi që kërcënimet ishin pjesërisht një përgjigje ndaj masave të sigurisë kibernetike të futura në Ministrinë e Jashtme italiane në muajt e fundit.

Ai tha se një drejtori e dedikuar për sigurinë kibernetike ishte krijuar më 1 janar për të luftuar ndërhyrjet kibernetike nga aktorët “shpesh të lidhur në një farë mënyre me entitete shtetërore armiqësore ndaj nesh”.

“Ne jemi operacionalë dhe të lidhur me aleatët tanë”, tha Tajani, duke u zotuar të vazhdojë të forcojë bashkëpunimin kundër kërcënimeve kibernetike.

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